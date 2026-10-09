Desgarrador relato de madre de menor de 13 años que murió atrapado en un tobogán: "Quería jugar"

“Tenía toda la vida por delante”. Con estas palabras, Estefanía Valladares recuerda a su hijo menor, Olvin Daniel Cabrera Valladares, de 13 años, quien falleció después de sufrir un accidente mientras jugaba. La familia busca respuestas sobre las circunstancias que llevaron a que una salida recreativa terminara en una tragedia.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre en el parque Shenandoah, en Miami, Estados Unidos. Según el relato de la madre al canal local Local 10, la camiseta del adolescente quedó enganchada en un tornillo de un tobogán, lo que le habría apretado el cuello e impedido que pudiera liberarse.

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“Era mi bebé, el más chico, solo tenía 13 años. Tenía toda la vida por delante. Solo quería jugar, y tristemente fue jugando que perdió la vida”, manifestó Valladares al hablar sobre la muerte del menor.

Olvin Daniel Cabrera Valladares. Foto: Redes sociales

El accidente que terminó con la vida del adolescente

De acuerdo con la información entregada por su madre, ese día Olvin no asistió a clases y salió de su casa en monopatín rumbo al parque, situado a unos tres kilómetros de su vivienda. Allí fue encontrado por un hombre que había acudido al lugar con sus hijos.



El testigo se percató de que el adolescente estaba atrapado en la estructura y trató de liberarlo. La situación, sin embargo, resultó más complicada de lo esperado, pues la prenda permanecía enganchada en uno de los tornillos del juego.

Valladares explicó que el hombre le contó cómo consiguió sacar a su hijo del lugar. “Me dijo que tiró de él, pero estaba enganchado. Volvió a tirar y mi hijo cayó. Tenía el brazo dentro de la remera y el cuello apretado por el cuello de la prenda”, relató.

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Después del rescate, Olvin fue llevado de urgencia a un centro médico, donde permaneció conectado a un soporte vital. Pese a los esfuerzos médicos, el 1 de octubre los profesionales de salud confirmaron que el menor tenía muerte cerebral.

La tragedia abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se encontraba el juego infantil. Según la información conocida, las autoridades cerraron el parque al día siguiente del accidente para adelantar una investigación de carácter no criminal. Sin embargo, el tobogán volvió a abrir poco después.

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La ciudad de Miami confirmó que el caso continúa bajo investigación y aseguró que trabaja para esclarecer lo ocurrido. Un portavoz de la administración local también expresó sus condolencias a los familiares, aunque señaló que no podía ofrecer más información mientras avanzan las indagaciones.

En medio de la incertidumbre, la madre del adolescente aprovechó su testimonio para pedirles a otros padres que estén atentos a las condiciones de los espacios recreativos que visitan con sus hijos.

“Tengan cuidado cuando lleven a sus hijos. Miren la tragedia que le pasó al mío”, expresó Valladares, quien espera conocer más detalles sobre el accidente que terminó con la vida de Olvin.

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Además de afrontar el duelo, los familiares iniciaron una campaña en GoFundMe con el propósito de reunir dinero para cubrir los gastos funerarios del adolescente.

Stephany, hermana de Olvin, explicó en la publicación que la pérdida repentina dejó a sus seres queridos devastados y los obligó a organizar su despedida mientras intentan asimilar lo sucedido.

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“Esta tragedia dejó a nuestra familia completamente devastada”, escribió, al describir el difícil momento que atraviesan tras la muerte de su hermano.

Mientras esperan respuestas de las autoridades, los familiares de Olvin intentan afrontar una pérdida que, según las palabras de su madre, llegó cuando el adolescente todavía tenía muchos años por delante. La investigación deberá establecer las circunstancias del accidente y aportar claridad sobre lo que sucedió en el parque.