Deslizamiento de tierra en China provocó el colapso de varios edificios: "Quedaron sepultados"

Las intensas lluvias pueden desencadenar emergencias como inundaciones, crecientes, caída de árboles o estructuras y hasta deslizamientos. Además, en zonas urbanas suelen provocar el taponamiento del sistema de alcantarillado lo que genera el colapso de vías y aumenta el riesgo de accidentes de tránsito.

Frente a estos eventos o emergencias, las autoridades recomiendan protegerse y adoptar medidas de prevención y preparación. Pero cuándo estos desastres ocurren de repente, la mayoría de las personas reaccionan de otra manera y adoptan acciones de supervivencia.

Deslizamiento de tierra provocó el colapso de varios edificios

Un hecho de este tipo ocurrió en el suroeste de China, allí un deslizamiento de tierra provocó el colapso de edificios. Un video difundido en redes sociales, mostró el momento exacto de la tragedia.



De acuerdo con medios locales, el hecho tuvo lugar en la región conocida como Chongqing ubicada al suroeste del país asiatico. Tras el deslizamiento, siete personas resultaron atrapadas, por lo que al lugar acudieron miembros del cuerpo de rescate para atender lo sucedido.

Según indicaron las autoridades, gracias a estas labores, las personas atrapadas fueron rescatadas luego de algunas horas de trabajados en la zona.

En informes entregados se habla de que el deslizamiento sepultó un número indeterminado de viviendas a lo largo de un tramo del río Wujiang, en el distrito autónomo de las etnias miao y tujia de Pengshui.

⚫ #EnNoticia | Un deslizamiento de tierra registrado en Pengshui, Chongqing, generó el colapso de enormes bloques de roca cerca del río Wujiang, dejando más de 10 edificios residenciales sepultados.



El incidente ocurrió alrededor de las 9:08 a.m. (hora local) en las… — Globovisión (@globovision) July 17, 2026

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Momento exacto del deslizamiento de tierra en China

Los videos en redes sociales muestran que tras la emergencia, segundos después, algunas edificaciones comenzaron a colapsar y todo ocurrió muy rápido. Las personas que se encontraban cerca del lugar comenzaron a correr tras observar cómo las estructuras iban cayendo.

En imágenes se observa a seis sujetos tratando de escapar por una vía principal de una enorme nube de polvo, provocada por los escombros de los edificios. Otro de los videos, deja ver varios metros de tierra encima de un tramo de la zona afectada.

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Las autoridades mantienen el lugar del desastre bajo vigilancia mientras equipos de emergencia trabajan en las labores de rescate y evaluación de los daños ocasionados por el derrumbe.