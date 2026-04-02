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Blu Radio  / Mundo  / Destituyen al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos en plena guerra contra Irán

Destituyen al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos en plena guerra contra Irán

El jefe del Estado Mayor, Randy George, estuvo en el crago desde agosto de 2023. Era el encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense.

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