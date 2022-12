Diario Folha de Sao Paulo insiste en alianza Colombia-Brasil para derrocar a Maduro

La periodista Sylvia Colombo, del diario Folha de Sao Paulo, autora de una nota que sugiere una posible alianza entre Colombia y el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para tumbar a Nicolás Maduro, se sostuvo en sus afirmaciones, pese a que ambos países negaron tal intención.



En diálogo con Mañanas BLU, Colombo dijo que no corregirá la información porque el desmentido no es a la información, sino a la versión que el periódico recibió de los hechos.



“Me parece muy grave en el Gobierno de Colombia porque una persona dice una cosa y otra dice otra. El canciller desautorizó la persona que me dio la información, pero no dijo que Folha está equivocada. Incluso me dijo que seguiría desarrollando esta idea conmigo”, dijo.

Bolsonaro descarta apoyo a intervención militar en Venezuela

La periodista añadió que no la dejó tranquila la explicación de los dos gobiernos,“Creo que Bolsonaro, en los primeros meses de su gobierno estará ocupado en temas internos muy importantes, pero en la política internacional sí habrá un giro.El diario Folha de Sao Paulo publicó el lunes un artículo en el que cita a fuentes diplomáticas colombianas que aseguran que si Bolsonarotendrá el apoyo de Colombia.Dicha fuente, asegura que si fuera el presidente de EE.UU., Donald Trump, o Bolsonaro

"el primero en poner los pies en Venezuela para derrocar a Maduro, Colombia irá detrás sin vacilar".

Escuche la entrevista completa:

