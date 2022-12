Diputados opositores explican por qué consideran ilegal Constituyente de Maduro

Los diputados de la oposición venezolana José Guerra y Marialbert Barrios analizan en El Radar “el fraude” que representa, para ellos, la votación de este domingo a la asamblea constituyente del gobierno Maduro.



La diputada Barrios se refiere a ese proceso como un fraude partiendo de la base de que “la Constitución, la carta magna, es el pacto social, la regla que reúne a toda la sociedad. Hoy el gobierno de Nicolás Maduro rompe con ese pacto social a través de la convocatoria de un fraude, que no consulta al pueblo venezolano para la modificación de la Constitución y del orden constitucional”.



“No se resuelve la inseguridad, no se resuelve la escasez de medicina, no hay insumos en los hospitales y la Constituyente no resuelve eso.

Distase la ambición y hambre de poder de un grupito que ha perdido la razón y el pueblo, y que sabemos que hoy se encuentra, más que nunca, del lado incorrecto”, agregó la diputada.



Según los políticos, la constituyente no conllevaría otra cosa sino la profundización del modelo que hoy gobierna Venezuela, por lo que José Guerra considera que “la Constituyente es un acto ilegal por donde uno lo vea”.



“Primero, porque no se está convocando mediante un referendo, en segundo lugar porque el plazo de funcionamiento sería ilimitado y tendría poderes supraconstitucionales. Esto es como en la época del terror cuando la revolución francesa de Robespierre, que se le dio a un poco de gente todo el poder para decidir por los demás; en aquel caso era la dictadura de la mayoría, aquí va a ser la dictadura de la minoría”, explicó Guerra.



En su opinión, además, “el Gobierno claramente es la minoría; las encuestas reflejan que el partido de gobierno apenas tiene un 20, 21 % de apoyo, tiene al 80 % del país en contra”.



Por su parte, el diputado Tomás Guanipa quiso resaltar que “Este es un proceso que se le está imponiendo al 80 % de los venezolanos, cosa que no podemos aceptar”, e invitó a la abstención activa. “ver los centros desolados, que la gente no vaya es muy importante”.



Escuche en el audio adjunto la entrevista completa de los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y Marialbert Barrios en El Radar de Blu Radio.



