Dos aerolíneas venezolanas suspendieron rutas con R. Dominicana y Panamá

Los venezolanos cada día más aislados y con menos conexiones aéreas, no solo por decisiones de empresas internacionales, sino que ahora dos aerolíneas venezolanas (Aserca Airlines y Santa Bárbara Airlines) suspendieron rutas desde Caracas con República Dominicana y Panamá.



La empresa Aserca informó, a través de su cuenta de Twitter, que la decisión es de manera temporal en su vuelo vespertino entre Caracas y República Dominicana, pautados entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre.



Los pasajeros que hayan adquirido boletos en las referidas fechas pueden reprogramar su viaje en los vuelos que operan desde Caracas los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana y desde República Dominicana los mismos días a las 9:30 de la mañana.



Por su parte la aerolínea Santa Bárbara anunció que su ruta Caracas - Panamá también queda suspendida desde el primero de septiembre, y aunque dicen que es de manera temporal, no dan una fecha aproximada de cuando retomarían la ruta.



Explicaron que la decisión se toma mientras se hace una reestructuración del itinerario, “considerando especialmente las variables del mercado nacional e internacional”.



