Dramático relato de madre que denuncia muerte de su hijo por abuso policial en EEUU

Amanda Sommers, madre de Jesús Alberto Geney Montes, un joven colombiano, denunció en Mañanas BLU que su hijo fue asesinado a manos de un oficial de la Policía en marzo de este año en California, Estados Unidos.

“Llamé a la Policía cinco veces para que me ayudarán con el problema de depresión que tenía mi niño, para que saliera de su cuarto, no para que me lo mataran de la manera cruel que hicieron ellos”, dijo Sommers.

Cuando Geney Montes falleció en medio del operativo policial tenía 24 años. “Él no era delincuente ni terrorista para que se desplegaran tantos policías, que le hicieron fue alterar. Necesitaba ayuda porque padecía una depresión”, manifestó.

Según la madre del joven, el oficial que, al parecer, disparó contra su hijo actualmente fue reincorporado a la Policía.

“Como madre ha sido muy doloroso la manera cómo acribillaron a mi hijo, de la forma más cruel”, puntualizó Sommers.

