Duro relato de hermana de joven con discapacidad detenido en protestas en Venezuela

Una familia denunció la detención arbitraria de una persona con discapacidad durante las protestas en Caracas. El hermano de la víctima, quien padece una discapacidad neuromusculoesquelética y es paciente epiléptico, fue detenido mientras se encontraba cerca del lugar de las manifestaciones en Venezuela, tras la crisis generada por los resultados revelados por el CNE el pasado 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue reelegido como presidente por seis años más.

Según contó su hermana en diálogo con Blu Radio, y quien no reveló su identidad por razones de seguridad, él no participaba activamente en las protestas y no estaba quemando cauchos ni dañando propiedad pública. El hecho de que haya sido detenido y maltratado a pesar de su discapacidad ha causado preocupación en la familia, especialmente por su tratamiento médico.

"En el momento de la detención, mi hermano fue golpeado con un casco en la cabeza, motivo por el cual convulsionó en ese momento. Él no estaba quemando cauchos ni dañando carros ni nada por el estilo. No lo encontraron identificado como un manifestante", contó su hermana.

A pesar de que han sido receptivos con las autoridades y han proporcionado alimentos y medicamentos para el hermano detenido, no han recibido información oficial sobre su situación ni se les ha permitido comunicarse directamente con él. También se les ha negado el acceso a su abogado privado.

Los familiares han expresado su indignación hacia el Gobierno de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional venezolana, exigiendo que se consideren las condiciones de las personas detenidas y se respeten sus derechos. También han solicitado la liberación de aquellos que no tienen relación con las manifestaciones.

Hasta el momento, no se ha notificado oficialmente a la familia sobre los cargos imputados al hermano detenido ni se ha establecido una fecha para las audiencias. La incertidumbre y la falta de información han causado ansiedad entre los familiares.