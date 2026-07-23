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EE. UU. anuncia sanciones contra varias empresas cubanas, entre ellas tres del sector energético

Estados Unidos anunció sanciones contra nueve entidades y dos personas vinculadas al Gobierno de Cuba para restringir el acceso del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel a fondos que considera ilícitos.

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Cuba.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra nueve entidades y dos individuos vinculados al Gobierno cubano, en busca de limitar el acceso del Gobierno de Miguel Díaz-Canel a fondos que Washington considera ilícitos.

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Entre las entidades señaladas figuran tres vinculadas al sector energético cubano: el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A, de acuerdo con u comunicado del Departamento de Estado.

La Administración de Donald Trump también sancionó a varias entidades que, según su investigación, forman parte de los esfuerzos del conglomerado empresarial militar cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) para eludir las restricciones estadounidenses, entre ellas la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., operadora del principal puerto de contenedores de Cuba.

Las nuevas designaciones incluyen además a entidades relacionadas con el sistema cubano de misiones médicas en el extranjero, que Estados Unidos acusa de utilizar un esquema de trabajo forzoso y de retener una parte significativa de los salarios de los profesionales enviados al exterior.

Los dos funcionarios sancionados son la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón y el ministro de Salúd Pública, José Ángel Portal Miranda.

Las sanciones dejan bajo jurisdicción estadounidense los bienes y activos de las entidades y las personas mencionadas y prohíbe las transacciones de personas o instituciones de Estados Unidos con ellos.

El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro.

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El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

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