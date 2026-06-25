EE. UU. envió a Venezuela un Hércules y un C-17, dos de los aviones más grandes de su Fuerza Aérea

Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles.

"Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

"Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE. UU., a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.



Estados Unidos aseguró que "continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir" las fuerzas armadas estadounidenses "en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas".

Entre los equipos enviados están dos aviones de transporte C-17 Globemaster y C-130 Hercules para apoyar los esfuerzos de alivio por el terremoto en Venezuela y ayudar a salvar vidas.

“El C-17 proporciona una capacidad de carga masiva capaz de entregar ayuda, equipo y equipos de respuesta en zonas de desastre. El C-130 Hercules es el caballo de batalla táctico del ejército de EE. UU. con una larga historia de proporcionar apoyo crítico de transporte aéreo en crisis para ayudar a las comunidades a obtener ayuda inmediata”, informaron.