Blu Radio Fuerza Aérea de Estados Unidos
-
Así es el USS Iwo Jima, la nave de guerra de EE.UU. enviada a costas de Venezuela
El imponente buque se encuentra en las aguas del mar Caribe, cerca de Venezuela, cargado de con todos los implementos rápidos para una operación militar en minutos.
-
Rusia lanzó más de 30 misiles contra Ucrania
La fuerza aérea ucraniana había anunciado que durante la noche derribó 24 drones fabricados por Irán lanzados por las fuerzas rusas desde el mar de Azov, en el sur del país.
-
¿Por qué fue creado el Boeing X-37B, el avión ultra secreto de la Fuerza Aérea de EE.UU.?
Durante su última misión que culminó el pasado 12 de noviembre de 2022, la aeronave X-37B permaneció 908 días en el espacio
-
EE. UU. lanzará un misil intercontinental con capacidad nuclear: ¿cuándo será?
El aviso del lanzamiento fue sorpresivo. Habitualmente el Pentágono solo confirma los lanzamientos después de que se lleven a cabo.
-
Evacúan terminal internacional de aeropuerto de San Francisco, EE.UU., por amenaza de bomba
Las fuerzas del orden recibieron una amenaza de bomba y hallaron un "paquete sospechoso", señaló en Twitter la oficina de prensa del Departamento de Policía de San Francisco.
-
Grupo criminal con sede en Barranquilla es señalado de lavar hasta 6 millones de dólares de narcos
Ya son 19 los procesados por una corte de los Estados Unidos y de estos nueve cayeron en la capital del Atlántico el pasado mes de abril.
-
“Rusia está perdiendo la guerra y por eso miente”: exdiplomático de EE.UU. sobre retirada en Kiev
Otto Reich, exsubsecretario de estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, analizó en BLU radio el supuesto repliegue anunciado por Rusia en Kiev.
-
Este es el 'avión del fin del mundo' que es capaz de resistir explosiones nucleares
El avión fue diseñado en plena Guerra Fría para salvaguardar a los presidentes de un ataque nuclear.
-
Seis niños murieron en la operación de EE.UU. contra líder del Estado Islámico, confirmó Unicef
Estados Unidos reveló que en una operación “exitosa” antiterrorista murió el líder del EI Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi.
-
Operativo de Estados Unidos contra yihadistas en Siria deja 13 muertos
Siete de los muertos son civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.