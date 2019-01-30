Publicidad

Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Accidente Daniel Palacios
Secuestro de militares

Blu Radio  / Fuerza Aérea de Estados Unidos

Fuerza Aérea de Estados Unidos

  • USS Iwo Jima.jpg
    USS Iwo Jima //
    Foto: AFP
    Mundo

    Así es el USS Iwo Jima, la nave de guerra de EE.UU. enviada a costas de Venezuela

    El imponente buque se encuentra en las aguas del mar Caribe, cerca de Venezuela, cargado de con todos los implementos rápidos para una operación militar en minutos.

  • Guerra en Ucrania
    Blu Radio
    Guerra en Ucrania / Fotos: AFP
    Mundo

    Rusia lanzó más de 30 misiles contra Ucrania

    La fuerza aérea ucraniana había anunciado que durante la noche derribó 24 drones fabricados por Irán lanzados por las fuerzas rusas desde el mar de Azov, en el sur del país.

  • Boeing X-37B
    Blu Radio
    JASON CONNOLLY/AFP
    Tecnología

    ¿Por qué fue creado el Boeing X-37B, el avión ultra secreto de la Fuerza Aérea de EE.UU.?

    Durante su última misión que culminó el pasado 12 de noviembre de 2022, la aeronave X-37B permaneció 908 días en el espacio

  • Misíl intercontinental.jpg
    Misíl intercontinental
    Foto: AFP - rerferencia
    Mundo

    EE. UU. lanzará un misil intercontinental con capacidad nuclear: ¿cuándo será?

    El aviso del lanzamiento fue sorpresivo. Habitualmente el Pentágono solo confirma los lanzamientos después de que se lleven a cabo.

  • Avión en Miami.PNG
    Avión en Miami
    Foto: captura de video
    Mundo

    Evacúan terminal internacional de aeropuerto de San Francisco, EE.UU., por amenaza de bomba

    Las fuerzas del orden recibieron una amenaza de bomba y hallaron un "paquete sospechoso", señaló en Twitter la oficina de prensa del Departamento de Policía de San Francisco.

  • WhatsApp Image 2022-05-24 at 5.30.32 PM.jpeg
    Presuntos delincuentes capturados.
    Policía.
    Caribe

    Grupo criminal con sede en Barranquilla es señalado de lavar hasta 6 millones de dólares de narcos

    Ya son 19 los procesados por una corte de los Estados Unidos y de estos nueve cayeron en la capital del Atlántico el pasado mes de abril.

  • UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT
    Tanques militares
    Foto: AFP
    Mundo

    “Rusia está perdiendo la guerra y por eso miente”: exdiplomático de EE.UU. sobre retirada en Kiev

    Otto Reich, exsubsecretario de estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, analizó en BLU radio el supuesto repliegue anunciado por Rusia en Kiev.

  • Avi
    Avión del fin del mundo
    Foto: Twitter @AndyVermaut
    Mundo

    Este es el 'avión del fin del mundo' que es capaz de resistir explosiones nucleares

    El avión fue diseñado en plena Guerra Fría para salvaguardar a los presidentes de un ataque nuclear.

  • 322712_Blu Radio // Estados Unidos - Guerra Siria // Fotos: AFP
    Blu Radio // Estados Unidos - Guerra Siria // Fotos: AFP
    Mundo

    Seis niños murieron en la operación de EE.UU. contra líder del Estado Islámico, confirmó Unicef

    Estados Unidos reveló que en una operación “exitosa” antiterrorista murió el líder del EI Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi.

  • Intervención de EE.UU. en Siria.jpeg
    Intervención de EE.UU. en Siria
    Foto: AFP, referencia
    Mundo

    Operativo de Estados Unidos contra yihadistas en Siria deja 13 muertos

    Siete de los muertos son civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

