Así es el USS Iwo Jima, la nave de guerra de EE.UU. enviada a costas de Venezuela

Por orden del Pentágono, en cabeza del presidente Donald Trump, la Armada de Estados Unidos se aproxima a las costas de Venezuela con una imponente flota de buques de guerra de alto nivel, de los cuales y, según el Departamento de Defensa, no se dará información de futuros despliegues ni el trayecto de estas embarcaciones.

Pero en esta flota resalta el imponente USS Iwo Jima, que ha causado preocupación en el Gobierno venezolano, por ser un buque creado para la guerra y la invasión a tierra en minutos en caso de ser requerido una operación con milicia en territorio.

USS Iwo Jima // Foto: AFP

Así es el USS Iwo Jima, la nave de guerra de EE.UU.

La analista internacional María Teresa Aya, de Noticias Caracol y Blu Radio, explicó el funcionamiento y “riesgo” de este buque en el mar Caribe para el Gobierno del país vecino.

“Este es un barco que forma parte de lo que se conoce como las fuerzas de acción rápida anfibias que tiene Estados Unidos. Y se llamas anfibias porque este barco tiene la capacidad junto con los dos pequeños que lo escoltan siempre, es un grupo de acción rápida, de llevar por lo menos 17 embarcaciones rápidas y pequeñas a tierra en muy poco tiempo con militares y equipo. Transporta a los ‘Marines’, que son como la élite de los combatientes de Estados Unidos”, explicó.

En ese orden de ideas, cumple la función de una operación terrestre cubierta con fuerza naval con todos los implemente que este trae, como misiles y diferentes vehículos a bordo, como aviones, helicópteros y tomahawks que se pueden activar en cuestión de minutos en contra de un enemigo, de ser necesario.

USS Iwo Jima // Foto: AFP

Las imponentes herramientas de guerra del USS Iwo Jima

Los misiles Tomahawk son hipersónicos, que tiene una velocidad enorme y una gran precisión en tan solo metros del objetivo, es decir, gracias a la IA ha permitido que sean aún más letales.

“No llegó solo a esta zona, vienen acompañado de tres destructores que tienen 96 misiles de mediano alcance. Son casi una plataforma móvil de lanzamientos de misiles. Es como tener una base naval portátil y puedo estacionarla por todo el mundo para enviar un mensaje, o hacer ejercicios de práctica”, puntualizó.