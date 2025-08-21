Se acercan los buques de guerra de EE. UU. a las costas de Venezuela: ya tienen día de llegada

La Armada de Estados Unidos se aproxima a las costas de Venezuela, con el Pentágono manteniendo un hermetismo significativo sobre la naturaleza exacta de su misión, aunque portavoces han reiterado su enfoque en operaciones antidrogas.

Sin embargo, la movilización de dos grupos navales distintos ha generado especulaciones sobre un posible plan de ataque o invasión, lo que mantiene al continente en vilo. La noticia es que los destructores y parte de la flota norteamericana están cada vez más cerca, y ya se conocen sus días de llegada.

Desde Washington, el Departamento de Defensa ha manifestado que, por motivos de seguridad operacional y políticas internas, no discutirán futuros despliegues ni el trayecto de estas embarcaciones.

No obstante, Sean Parnell, portavoz en jefe del Departamento de Defensa, aseguró en un pronunciamiento que el Pentágono está listo para cumplir las órdenes del presidente y que jugarán un rol fundamental en la lucha contra los carteles del narcotráfico.

Una imagen publicada por el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE. UU./5.ª Flota de EE. UU. el 7 de febrero de 2022 muestra al destructor de misiles guiados. AFP

Dos despliegues cruciales con busques de guerra de EE. UU. con fechas de llegada definidas

Un despliegue anunciado a principios de esta semana involucra a tres destructores que se espera que lleguen a las costas de Venezuela hoy, 21 de agosto. Estos buques son el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham. Se trata de destructores clase Arleigh Burke, conocidos por su avanzada tecnología y capacidades.

Están equipados con:



Sistemas de misiles guiados Tomahawk.

Ametralladoras.

Helicópteros tipo MH-60R.

Estos navíos son comúnmente utilizados para operaciones de interdicción o defensa marítima. Cabe destacar que el USS Gravely ha tenido presencia en el Mar Rojo para combatir la amenaza de los hutíes en Yemen.

El Grupo Anfibio Liderado por el USS Iwo Jima:

Un primer grupo anfibio, liderado por el USS Iwo Jima, fue reportado a finales de la semana pasada con destino a Venezuela. Este grupo estaba compuesto por un total de tres buques, aviones de vigilancia y más de 4.000 efectivos (aproximadamente 4.500), incluyendo miembros de la unidad expedicionaria de la Marina, con el apoyo adicional de un submarino de ataque.

Originalmente en camino al mar Caribe, este grupo tuvo que suspender su trayecto y regresar al puerto de Norfolk, Virginia, debido al paso del huracán Erin. Sin embargo, la agencia Reuters ha reportado que este grupo anfibio volverá a desplazarse a las costas de Venezuela y se espera que llegue el día domingo, 24 de agosto, sumándose así al despliegue de los destructores.

La combinación de los destructores y el grupo anfibio, junto con aviones de vigilancia y efectivos, proporcionará a Estados Unidos una capacidad integral cerca de Venezuela. Esto no solo incluirá operaciones de interdicción, sino también misiles guiados de largo alcance, capacidades de desembarco e incluso la posibilidad de despegue y aterrizaje de aviones de combate como el AB-8 B Harrier y, en algunos casos, el F35 B.

Esta movilización se produce después de que su gobierno aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha sido acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones de Maduro y lo acusa de liderar el "Cartel de los Soles", calificado como una organización criminal. La Casa Blanca ha sido enfática en que Trump utilizará "todos los medios" para detener el narcotráfico, y la secretaria de prensa Karoline Leavitt ha descrito al gobierno venezolano como un "cartel del narcoterror", reiterando que Maduro es visto como un "jefe fugitivo de ese cartel".

En respuesta a lo que ha calificado como "amenazas" de Washington, Nicolás Maduro anunció el lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos.