Estos son los 3 poderosos buques de guerra que EE. UU. envía a la costa venezolana

En un movimiento significativo en la lucha contra el narcotráfico en América Latina, el Gobierno estadounidense ha confirmado el despliegue de tres buques de guerra hacia las costas venezolanas, dos de los cuales son los destructores de misiles guiados USS Gravely y USS Jason Dunham.

Esta operación, que se espera que involucre a unos 4.000 marines y personal de la Armada estadounidense en el sur del mar Caribe, busca intensificar los esfuerzos contra los carteles de drogas.

Fuentes del Gobierno han señalado que el despliegue es un paso más en la lucha contra las drogas. La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la presencia de naves norteamericanas en la región, en línea con los esfuerzos de la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico.

Este año, el Gobierno estadounidense designó a Nicolás Maduro como líder de la organización narcotraficante "El Cartel de los Soles", ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Un miembro del Gobierno ha indicado que los activos navales pueden servir como plataformas para operaciones de inteligencia, vigilancia y, si se decide, ataques selectivos.

Aquí los detalles de dos de los buques involucrados en este despliegue:



USS Gravely (DDG-107)

Un destructor de misiles guiados, es una pieza clave en esta operación gracias a su impresionante capacidad de defensa y ataque.



Armamento impresionante: El USS Gravely está equipado con misiles guiados Tomahawk con un alcance de más de 1.600 km, un cañón principal de 127mm capaz de disparar a 116 km de distancia, y sistemas de defensa antimisiles Aegis que detectan y neutralizan amenazas aéreas. Para misiones de interdicción marítima, cuenta con torpedos antisubmarinos y helicópteros SH-60 Seahawk.

El USS Gravely está equipado con misiles guiados Tomahawk con un alcance de más de 1.600 km, un cañón principal de 127mm capaz de disparar a 116 km de distancia, y sistemas de defensa antimisiles Aegis que detectan y neutralizan amenazas aéreas. Para misiones de interdicción marítima, cuenta con torpedos antisubmarinos y helicópteros SH-60 Seahawk. Enfoque antidrogas: A bordo del USS Gravely viaja una delegación de la **Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL)** de la Guardia Costera, lo que subraya su rol específico en la misión antidrogas.

A bordo del USS Gravely viaja una delegación de la **Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL)** de la Guardia Costera, lo que subraya su rol específico en la misión antidrogas. Experiencia en conflictos: Este buque ha participado en misiones cruciales en diversos conflictos globales, incluyendo la reciente guerra en la Franja de Gaza. Su despliegue, también en el Golfo de México, es visto como una señal del compromiso estadounidense en la defensa de su territorio ante amenazas externas y del crimen organizado.

USS Jason Dunham (DDG-109): Un destructor de clase Arleigh Burke

El USS Jason Dunham es el 59º destructor de su clase, la Arleigh Burke, y rinde homenaje al Cabo Jason L. Dunham, un infante de marina condecorado póstumamente con la Medalla de Honor. Sus "dogtags" y su casco de Kevlar fueron colocados bajo el mástil del barco como símbolo de protección para su tripulación.



Construido por Bath Iron Works en Maine, el USS Jason Dunham fue botado en 2009 y asignado en 2010. Tiene una eslora de 155,29 metros y un desplazamiento de aproximadamente 9.200 toneladas largas.

el USS Jason Dunham fue botado en 2009 y asignado en 2010. Tiene una eslora de 155,29 metros y un desplazamiento de aproximadamente 9.200 toneladas largas. Propulsión y velocidad: es impulsado por cuatro turbinas de gas General Electric LM2500-30, que le permiten alcanzar velocidades de más de 30 nudos (56 km/h), con una tripulación de alrededor de 380 oficiales y alistados.

Una imagen publicada por el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE. UU./5.ª Flota de EE. UU. el 7 de febrero de 2022 muestra al destructor de misiles guiados. AFP

es impulsado por cuatro turbinas de gas General Electric LM2500-30, que le permiten alcanzar velocidades de más de 30 nudos (56 km/h), con una tripulación de alrededor de 380 oficiales y alistados. Sistema Aegis: Al igual que el USS Gravely, está equipado con el avanzado sistema de combate Aegis, que utiliza un radar sofisticado y un sistema de control de fuego integrado para rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente.

Al igual que el USS Gravely, está equipado con el avanzado sistema de combate Aegis, que utiliza un radar sofisticado y un sistema de control de fuego integrado para rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente. Sistemas de Lanzamiento Vertical (VLS) Mk 41: Cuenta con una combinación de 96 celdas VLS que pueden lanzar una amplia variedad de misiles, incluyendo:

Cuenta con una combinación de 96 celdas VLS que pueden lanzar una amplia variedad de misiles, incluyendo: Misiles antiaéreos Standard (SM-2, SM-3, SM-6, y RIM-162 ESSM).

La llegada de estos buques a las costas venezolanas en las próximas horas, según fuentes militares, marca un punto álgido en la estrategia antidrogas de Estados Unidos en la región.