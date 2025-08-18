Tres barcos de guerra de EE. UU. llegarían a la costa venezolana en las próximas horas

Tres barcos de guerra de los Estados Unidos arribarían a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas de acuerdo con un artículo de Reuters que cita fuentes militares involucradas en la operación.

La semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el despliegue de naves norteamericanas en el sur del mar Caribe como parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por combatir los carteles del narcotráfico en América Latina.

Este año el Gobierno americano designó a Nicolás Maduro como líder de la organización narcotraficante El Cartel de los Soles y ofrece por su cabeza una recompensa de 50 millones de dólares.

Los barcos de guerra que van rumbo a Venezuela son el USS Gravely, USS Jason Dunham and the USS Sampson, según las fuentes de Reuters.

Barco de Guerra de Estados Unidos Foto: referencia, AFP

La agencia asegura que una fuente adicional señaló que unos 4.000 hombres de la armada están involucrados en los esfuerzos desplegados al sur del mar Caribe.

“Los activos navales pueden utilizarse no solo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión”, señaló un miembro del Gobierno norteamericano citado por Reuters bajo la condición de anonimato.