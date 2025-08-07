Estados Unidos duplica recompensa por información para capturar a Nicolás Maduro

El gobierno de Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, según anunció la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.

Washington considera ilegítimas las reelecciones de Maduro desde 2018 y lo acusa de estar implicado en delitos de narcotráfico y corrupción. "Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro", publicó Bondi.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Previamente, la administración del expresidente Joe Biden había elevado la recompensa a 25 millones de dólares. Tanto Biden como Trump reconocen como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones de 2024.

Además, la Casa Blanca responsabiliza al chavismo de operar detrás de la organización criminal Tren de Aragua, calificada por Estados Unidos como grupo terrorista global. Sin embargo, estas acusaciones no han impedido contactos entre ambos gobiernos. En julio, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, informó sobre la liberación de 10 ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela, gracias a un acuerdo alcanzado con mediación de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas, incluido un embargo petrolero, en un intento fallido por forzar la salida de Maduro del poder.

El llamado "gobierno interino" liderado por Guaidó fue desmantelado por la misma oposición venezolana en enero de 2023.