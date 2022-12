EE.UU. evalúa cerrar embajada en La Habana por afectación sonora a funcionarios

Este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció en entrevista con la cadena CBS que se tiene “bajo evaluación el cierre de la embajada estadounidense en Cuba”.



La declaración se da por un curioso suceso en que 21 funcionarios norteamericanos resultaron afectados con nauseas, mareos, pérdida de memoria y demás problemas nerviosos, al parecer por un ataque sónico.



Dicho escándalo, que recuerda épocas de la guerra fría en que se utilizaban armas del mismo corte, pareciese haber sido causado de forma intencional por el Gobierno cubano y países aliados y enemigos de EE.UU., según afirma el periodista, analista político, Nelson Rubio.



“Estos son ataques que se han dado, incuso, desde la administración Obama, lo cual llevaría a concluir que es increíble que el Gobierno cubano no tenga nada que ver con este hecho. Además, porque Cuba tiene relación con países como Rusia y algunos de oriente medio que, también son enemigos de EEUU y, por ende, usarían armas que pudieran afectarlos”, aseguró Rubio, en respuesta a las recientes declaraciones del mandatario cubano, Raúl Castro quien dijo no tener conocimiento del suceso.



Sobre el hecho, han salido a relucir varias hipótesis: la primera, que el ataque, efectivamente, fue perpetrado por el Gobierno cubano. La segunda, que data sobre un atentado realizado por grupos subversivos que estarían en contra del restablecimiento de relaciones entre ambos países y, una última, que habla sobre un intento fallido de espionaje de los cubanos a estadounidenses.



Según resaltó el periodista en diálogo con Blu Radio, la instalación de estos aparatos sónicos (la causa más probable de las afectaciones) no necesariamente se da de manera directa, “no necesitan ser ubicados dentro de residencias o lugares muy cercanos para afectar, se pueden activar a la distancia”.



El ataque perpetrado por aparatos de este tipo, se provocan a partir de sonidos no perceptibles que, históricamente, han sido utilizados por rusos, alemanes con el objetivo de desestabilizar las tropas.



A pesar de las especulaciones, lo que se tiene claro hasta el momento, es que las relaciones entre estos dos países están en vilo en un momento en que, el país cubano necesita de EE.UU. económica y financieramente.



Cabe destacar que también hay diplomáticos canadienses que se han visto afectados de igual forma.



El presidente Raúl Castro hablará el próximo 22 de septiembre ante la versión 72 de la Asamblea General de la ONU.



