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EE.UU. flexibiliza permisos para que abogados y consultores asesoren a Venezuela en pago de deuda

Los servicios nuevamente autorizados incluyen "la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados".

Banderas de Venezuela y Estados Unidos
Banderas de Venezuela y Estados Unidos
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de may, 2026

EE.UU. anunció este martes la concesión de una licencia que permite a distintas entidades legales comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela y a su petrolera nacional PDVSA y sus subsidiarias para la reestructuración de su deuda.

La licencia general 58 anunciada hoy por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras y les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.

Los servicios nuevamente autorizados incluyen "la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados".

Estados Unidos y Venezuela_AFP.jpg
Estados Unidos y Venezuela
Foto: AFP

No obstante, el documento aclara que por el momento se sigue sancionando cualquier reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La concesión de esta licencia llega 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas.

Sin embargo, tanto el ente multilateral -que ha indicado que aún resta un largo proceso técnico para que Caracas acceda a instrumentos de financiación-, como acreedores soberanas o bancos comerciales, no tienen aún vía libre de Washington para llevar a cabo operaciones relacionadas a reestructura los déficits de las cuentas públicas venezolanas sin ser sancionados.

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