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Venezuela firma acuerdo con multinacional italiana ENI para producir más gas y crudo

El nuevo contrato se suma a otros ya firmados con la estadounidense Chevron y la española Repsol, luego de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones impuestas en 2019 al mercado petrolero.

Gas en Venezuela
Gas en Venezuela
Fotos: ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El Gobierno de Venezuela firmó este martes un nuevo contrato con la compañía italiana ENI como parte de una "de las apuestas más importantes" para aumentar la producción de gas y crudo en el campo Junín-5, ubicado en la rica faja petrolífera del Orinoco, en el sur del país.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, firmaron junto al director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco, "un contrato para el desarrollo de las actividades primarias en el área Junín-5", según describió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin ofrecer más detalles.

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La firma del acuerdo se llevó a cabo en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, y en presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que este acuerdo constituye "una de las mayores inversiones que se están planificando para Venezuela".

"Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (...) ENI no se fue del país, ENI estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación, yo quiero reconocérselo a esta empresa", declaró Rodríguez, en el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La mandataria destacó que la italiana "mantuvo sus lazos y mantuvo sus planes de producción de gas" en Venezuela, pese a las sanciones que fueron impuestas en 2019 y que llevaron al cese de operaciones de multinacionales petroleras.

"Pero hoy sin duda alguna marca un hito entre las relaciones entre ENI y nuestro país (...) yo diría que después de esta reunión de trabajo, yo diría que es una de las apuestas más importantes que se ha hecho en Venezuela en los últimos tiempos y lo está haciendo ENI para nuestro país", continuó Rodríguez sin revelar detalles, aunque indicó que "en los próximos meses" se darán "noticias" al respecto.

Por su parte, el director Ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, señaló que su compañía tiene "grandes proyecciones" para el campo que opera junto a la estatal PDVSA, así como la posibilidad de "acelerar" la producción.

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"Las condiciones están dadas, hemos tenido reuniones muy positivas con el equipo, con los ministros, con la presidenta y sabemos que podemos tener planes muy ambiciosos para el futuro", añadió al señalar que esperan definir el plan de inversión antes de que termine el año.

De igual forma, anticipó "inversiones adicionales para el mercado doméstico de gas" y confió en que, para el futuro, este acuerdo les permita "también desarrollar gas para exportación".

Según prensa presidencial, el acuerdo también incluye operaciones de crudo liviano.

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El campo Junín-5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, es un área administrada desde hace más de una década por PetroJunín, una asociación entre PDVSA y ENI, siendo la estatal venezolana la que tenía mayor participación en la sociedad.

El nuevo contrato se suma así a otros ya firmados con la estadounidense Chevron y la española Repsol, luego de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones impuestas en 2019 al mercado petrolero.

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