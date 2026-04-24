Claves de reunión Petro-Delcy: seguridad fronteriza, interconexión eléctrica y combate a bandas

Terminó en Caracas el encuentro entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Venezuela, Delcy Rodríguez. Los cancilleres de ambos países firmaron el acta final de la tercera comisión de vecindad y los jefes de Estado entregaron una declaración sobre los temas tratados.

“Esta comisión ha tenido siete áreas de trabajo en educación, comercio, asuntos ambientales, salud, seguridad y defensa (…) hemos trabajado intensamente en cómo abonar ese camino de la unidad. En el año 2022, con la llegada del presidente Petro al Gobierno de Colombia, logramos la apertura de la frontera. El comercio binacional entre ambos países cayó a niveles muy bajos por decisión del Gobierno de ese momento, de 7.000 millones de dólares a 70 millones. Con la apertura hemos venido recuperando el comercio y, a pesar del bloqueo, hemos tenido un comercio que asciende a 200.000 millones de dólares”, explicó la presidenta encargada del vecino país.

Según la presidenta (e) Delcy Rodríguez, durante el encuentro hablaron de interconexión eléctrica y gasífera, reactivación de la conexión aérea para promover el turismo y seguridad.

“Hemos hecho un abordaje serio de lo que debe ser el combate a bandas criminales, también de los mecanismos para compartir información y el desarrollo de inteligencia. Que sepan los grupos que estamos dando pasos firmes para combatirlos”, agregó.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en una muy corta intervención, insistió en que debe haber unidad en la región.

“La humanidad hermana comienza por los vecinos. No se construye una hermandad si los vecinos entran en violencias, guerras incluso. Es difícil llamarnos vecinos porque somos la misma historia, debemos ser hermanos y eso debe comenzar en el corazón del mundo”, aseguró.

Encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez Foto: AFP

Este encuentro se da tras la fallida reunión del pasado 13 de marzo, que se realizaría en Cúcuta y fue cancelada por el Gobierno venezolano, que argumentó “razones de seguridad”.