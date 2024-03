EEUU sobre situación migratoria: "No todas las personas que cruzan ilegalmente piden asilo"

Un centenar de migrantes desbordó el pasado jueves a la Guardia Nacional de Texas, EEUU, en El Paso dejando una nueva escena de caos en la frontera, militarizada y blindada pero incapaz de contener oleadas humanas, mientras se refuerzan otros cruces ante las denuncias de "invasión" del estado sureño.

Efectivos de la Guardia Nacional en la localidad de Eagle Pass levantaron este jueves una nueva línea defensiva de vallas y alambre de púas a lo largo del Río Grande, en espera de nuevas entradas de inmigrantes. Estos dejan marcas de su periplo al cruzar la frontera desde México hasta EEUU.

Mochilas, zapatos y ropas desgarradas yacen en las cuchillas de la concertina extendida por el gobierno de Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, que se enfrenta a lo que en su opinión es la inacción del Gobierno federalfrente a la crisis migrante.

Luis Miranda, secretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, habló en Mañanas Blu, sobre la situación migratoria en el país y las leyes estadounidenses.

En la entrevista, Miranda destacó que no se trata de cuán rigurosas son las leyes, sino del papel que tienen los Estados en la aplicación de las leyes migratorias. Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional hace más de veinte años, las leyes de Estados Unidos han prohibido el cruce ilegal entre puertos de entrada.

Aquellos que llegan a un puerto de entrada deben seguir un proceso, presentar sus documentos, etc. Es ilegal evadir los puertos de entrada y cruzar en otros puntos, y esto conlleva consecuencias legales, como la deportación y el veto para ingresar a Estados Unidos por al menos cinco años.

En cuanto al asilo, explicó que no todas las personas que cruzan ilegalmente solicitan asilo. Históricamente, el 80% de las solicitudes de asilo han sido rechazadas, ya que el asilo está destinado a personas que huyen de persecución específica y directa, no a aquellos que buscan mejores condiciones económicas. Recordó que las personas que viajan por razones económicas no califican para el asilo.

Destaca que, aunque se ha difundido información falsa de que viajar en grupo familiar evita la deportación, esto no es cierto, ya que han deportado a más de 600.000 personas desde mayo de 2020, incluyendo a 100.000 que viajaban en grupo familiar.

Escuche aquí la entrevista: