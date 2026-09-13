El auge de la ultraderecha en Alemania tiene varias causas: las razones que explican su avance

El avance de la ultraderecha en Alemania refleja un fenómeno que, de acuerdo con el profesor Javier Garay, de la Universidad Externado de Colombia, está relacionado con diferentes factores sociales, económicos y políticos que se han acumulado durante años.

En entrevista con Sala de Prensa Blu, el académico analizó el crecimiento de esta corriente política y explicó que su expansión no puede entenderse únicamente a partir de las dificultades económicas que enfrenta el país. También influyen el debate migratorio, el desgaste de los partidos tradicionales y las diferencias que persisten entre las regiones que pertenecieron a Alemania Occidental y Oriental.

¿Por qué está creciendo la ultraderecha en Alemania?

Garay señaló que existe un agotamiento del establishment o de la clase política tradicional, un fenómeno que no es exclusivo de Alemania y que también se observa en otros países europeos.



En el caso alemán, relacionó este desgaste con el periodo posterior a Angela Merkel y con las dificultades de las coaliciones políticas para generar nuevos liderazgos y respuestas frente a las preocupaciones de la sociedad.

“Se ve, digamos, ese agotamiento de ese establishment tradicional. Pero adicionalmente, en el caso de Alemania, hay un factor que no habíamos mencionado acá, pero que también es importante, y es esa dificultad en el proceso mismo de unificación”, explicó Garay.

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El profesor también destacó que las diferencias entre el occidente y el oriente alemán se mantienen desde la unificación del país a comienzos de los años 90.

¿Qué relación tiene la migración con el auge de la extrema derecha?

Otro de los factores señalados por Garay es la percepción sobre la llegada de inmigrantes. El académico explicó que la migración, particularmente la procedente de Siria y Turquía, ha generado dificultades sociales y políticas dentro de Alemania.

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“Hay un segundo elemento que usted lo mencionó antes, que es el tema, podríamos denominarlo social, que está relacionado con el tema migratorio, la forma como se percibe la llegada masiva de inmigrantes”, precisó.

¿Cómo influye la economía alemana en el crecimiento de la ultraderecha?

El deterioro económico también forma parte del contexto. Garay señaló que Alemania ha experimentado una ralentización de su crecimiento, asociada, entre otros aspectos, con una pérdida de capacidad de innovación y dificultades para competir en sectores como la inteligencia artificial.

A esto se suman los problemas energéticos y la competencia de China, especialmente en la industria automotriz. Para el profesor, estos elementos contribuyen al escenario de descontento en el que la ultraderecha encuentra mayor espacio político.

Además, señaló que las diferencias económicas entre el antiguo occidente y oriente alemán persisten y que la extrema derecha tiene especial relación con factores de cultura política e historia de las regiones del centro y oriente del país.