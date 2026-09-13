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“Quien gane en IA, gana”: Trump defiende ventaja de EEUU sobre China

"Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder", declaró el presidente republicano durante su visita a Irlanda.

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Donald Trump
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este domingo de "fuerzas negativas" a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos.

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"Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder", declaró el presidente republicano a la prensa durante su visita a Irlanda.

Entrenan una inteligencia artificial con piel humana que permanece viva durante semanas
La inteligencia artificial analiza datos obtenidos de experimentos con tejido humano en laboratorio.
Imagen de referencia generada con ChatGPT.

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Estas declaraciones se producen pocos días después de que el investigador de IA, Jacob Coxon, decidiera abandonar esta industria tras acusar a las empresas estadounidenses OpenAI y Anthropic de "jugar con nuestras vidas" en la carrera por desarrollar modelos capaces de automejorarse.

Coxon, de 27 años, hizo sonar la alarma tras haber pasado los tres últimos años preentrenando modelos de IA, primero en OpenAI y luego, este año, en su rival Anthropic, al que consideraba más cauto en su enfoque.

El preentrenamiento es la etapa en la que los modelos de IA absorben cantidades ingentes de datos.

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"Las personas que construyen IA creen firmemente que podría matarnos a todos antes de que termine la década", afirmó en una publicación en X.

Inteligencia Artificial (IA) (1).jpg
Inteligencia artificial.
Foto: Magnific.

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Esta revelación llevó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, el sábado, a instar a las empresas a que frenen su rápido desarrollo, en medio de la creciente preocupación por los riesgos de los sistemas informáticos "superinteligentes".

El jefe de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, propietario de xAI, intervinieron rápidamente para apoyar el diagnóstico de Amodei, mientras aumenta la presión para mejorar la supervisión.

Altman también declaró en una entrevista publicada el sábado que su empresa no saldrá a bolsa este año, alegando preocupaciones de seguridad.

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