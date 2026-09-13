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Trump pide a Zelenski que Ucrania deje de atacar refinerías de Rusia

Trump acusó a los ataques de Ucrania contra infraestructura energética rusa de "dañar al mundo", además de asegurar que es la guerra entre Kiev y Moscú la que está causando problemas de desabastacemiento de diésel, no la guerra en Oriente Medio.

Trump y Zelenski
Trump y Zelenski se reunieron en Davos para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para pedirle que deje de atacar refinerías de Rusia porque está provocando "una escasez de diésel".

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"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel", sostuvo Trump ante los medios antes de un partido de golf en Irlanda.

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El mandatario estadounidense se pronunció tras el anuncio de Zelenski sobre que Ucrania atacó el sábado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.

Trump acusó a los ataques de Ucrania contra infraestructura energética rusa de "dañar al mundo", además de asegurar que es la guerra entre Kiev y Moscú la que está causando problemas de desabastacemiento de diésel, no la guerra en Oriente Medio.

Ucrania-AFP.jpg
Ataque de Ucrania en Rusia
Foto: AFP

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"Esto no pasa por lo de Medio Oriente. Esto pasa por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Así que hablamos con el Sr. Zelenski al respecto. Hay muchísimos otros objetivos. Que no ataque el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo. No queremos que ataque al combustible diésel", aseveró.

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El Ejército ucraniano también informó de un ataque contra una planta en la ciudad rusa de Toliatti, en la región de Samara, que es una de las mayores del complejo petroquímico ruso, según las informaciones de su página web.

Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el caucho sintético allí fabricado se emplea, entre otros fines, para la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos.

Asimismo, las defensas antiaéreas rusas derribaron 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos.

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