El Caribe, en alerta ante llegada del huracán María

La tormenta tropical María se fortaleció y se convirtió este domingo en un huracán de categoría 1 en su ruta hacia las Antillas Menores y Puerto Rico, que ya se preparan para la llegada del ciclón en los próximos días.



El ciclón, que presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, se dirige hacia las Antillas Menores, recientemente golpeadas por el paso devastador del huracán Irma.



Estas islas, así como Puerto Rico y Cuba, sufrieron recientemente los embates de Irma, con casos dramáticos como el de Barbuda, devastada en más del 90 % ciento según sus autoridades y que aún no termina las tareas de reconstrucción.



En su boletín de las 21.00 horas GMT, el CNH señaló que María se encuentra a 225 kilómetros al este-noreste de Barbados y a 445 kilómetros al este-sureste de Dominica.



La potencial amenaza que supone María se concreta apenas una semana después del paso del huracán Irma por estas islas del Caribe, Puerto Rico y el sureste de EE.UU., país en donde propició más de una treintena de muertes, y que tiene a estados como Florida de a pocos tomando el camino a la normalidad.



En el extremo sur de este estado, en los Cayos, se inició hoy el tramo final de la operación retorno para las decenas de miles de los residentes que evacuaron este conjunto de islas, de más de 177 kilómetros de largo y sin duda una de las más afectadas por el paso del poderoso ciclón Irma.



Las autoridades del Condado Monroe, donde se asientan los Cayos, han pedido a sus residentes que a su regreso lleven consigo las provisiones suficientes para autoabastecerse durante un tiempo, ya que servicios básicos como luz, agua y desagüe aún no están restaurados del todo.



"Los Cayos no son lo que ustedes dejaron varios días atrás cuando evacuaron. La electricidad, el alcantarillado y el agua potable funcionan de manera intermitente, en el mejor de los casos", advirtió el alcalde del condado Monroe, George Neugent, durante una rueda de prensa el sábado, cuando se permitió el acceso hasta el Cayo Marathon.



El ojo de Irma tocó tierra el pasado domingo en el Cayo Cudjoe, con categoría 4 y vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora tras lo cual prosiguió por la costa del suroeste de Florida, dejando a su paso una estela de devastación e inundaciones en ciudades como Naples o Jacksonville.



El sábado, las autoridades del Condado Monroe dieron a conocer que por lo menos 9 personas han perdido la vida por causas atribuibles a Irma, que obligó a las autoridades condales a impedir el retorno de sus residentes hasta este fin de semana.



Al día de hoy, el 37 % de viviendas y oficinas de este condado no cuenta aún con suministro eléctrico, mientras que, en todo el estado, un total de 675.753 de clientes de las operadoras de electricidad, es decir el 6,44 % de cuentas, se halla en la misma situación, según datos de la División de Gestión de Emergencias de Florida.

