El Departamento de Justicia de EEUU revocaría ciudadanía de cientos que nacieron en el extranjero

El gobierno de Estados Unidos estaría avanzando en una nueva ofensiva sobre procesos de naturalización que pondría bajo revisión la ciudadanía de cientos de personas nacidas en el extranjero, en medio de un endurecimiento migratorio impulsado desde el Departamento de Justicia.

Reportes de medios estadounidenses señalan que al menos 300 casos estarían siendo evaluados para posibles procesos de desnaturalización.

La medida ha generado atención porque este tipo de procedimientos han sido históricamente poco frecuentes en Estados Unidos y, según los reportes conocidos hasta ahora, haría parte de un esfuerzo más amplio para aumentar las investigaciones sobre presunto fraude en solicitudes de ciudadanía.

Donald Trump Foto: AFP

¿Qué se sabe sobre la posible revocatoria de ciudadanía en Estados Unidos?

Según informó NBC News, citando fuentes familiarizadas con las investigaciones, el Departamento de Justicia tendría en estudio cientos de expedientes de ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero.



De acuerdo con ese reporte, funcionarios federales estarían trabajando para aumentar el número de casos remitidos por mes para revisión judicial.

La meta, según el medio, sería enviar entre 100 y 200 posibles expedientes mensuales al Departamento de Justicia para evaluar si proceden acciones legales.

Un portavoz del Departamento de Justicia citado por NBC News afirmó que la prioridad estaría centrada en detectar supuestos fraudes en procesos de naturalización.

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Según esa posición oficial, las acciones buscan perseguir casos relacionados con personas que habrían ocultado información o engañado a las autoridades migratorias.

El diario The New York Times también reportó sobre la cifra de personas potencialmente involucradas.

Permiso de residencia en EEUU - Green Card Foto: AFP - Referencia

¿Qué es la desnaturalización y en qué casos se aplica?

La desnaturalización es un procedimiento judicial mediante el cual el gobierno puede intentar revocar la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización.

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Históricamente, estos procesos han estado ligados a casos como:



Fraude en la solicitud de ciudadanía.

Ocultamiento de antecedentes criminales.

Presuntos crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.

Engaños relacionados con beneficios estatales, según ejemplos citados por autoridades estadounidenses.

Este tipo de procesos no son administrativos automáticos; suelen tramitarse ante tribunales federales.

Según datos mencionados en los reportes, durante el primer mandato de Donald Trump se presentaron 102 casos de desnaturalización, una cifra que da contexto a la nueva dimensión que tendrían las investigaciones actuales.



¿Por qué se habla de cientos de ciudadanos nacidos en el extranjero?

La información conocida apunta a una ampliación de las revisiones dentro del sistema migratorio estadounidense.

De acuerdo con NBC News, expertos de U.S. Citizenship and Immigration Services habrían sido reasignados para identificar posibles casos susceptibles de revisión.

Ese esfuerzo se enmarca en una agenda migratoria más amplia. Los reportes también señalan acciones paralelas relacionadas con controles migratorios y operativos de cumplimiento en distintas ciudades.

Hasta ahora no se ha detallado públicamente por qué habrían sido seleccionados específicamente los cerca de 300 casos mencionados.



¿Cuántas personas obtienen ciudadanía estadounidense cada año?

Las cifras de Department of Homeland Security citadas en los reportes indican que cerca de 800.000 personas se naturalizan anualmente en Estados Unidos.

Ese volumen convierte a la naturalización en una vía relevante para millones de migrantes, razón por la que cualquier revisión masiva o incremento en procesos de desnaturalización suele generar atención jurídica y política.

Mientras se conocen más detalles sobre los expedientes en estudio, la información disponible muestra que fiscales federales en distintas oficinas estarían participando en estas investigaciones.