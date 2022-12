El dramático relato de la esposa de uno de los tripulantes de submarino argentino

La esposa de uno de los 44 tripulantes del submarino argentino desaparecido hace ocho días, dijo este jueves, tras conocerse que hubo una explosión cerca del último lugar desde donde se comunicó el sumergible que, aunque aguardaban noticias con "esperanza", los marineros "no van a volver nunca más".

Publicidad

"No nos quedó santo por rezar ni a nadie por pedir. No sé si hay un destino marcado para cada uno. Hay gente que no cree en eso, no volvieron y no van a volver nunca más", remarcó a la prensa Jessica Gopar, esposa del cabo principal Fernando Gabriel Santilli.

Al igual que el resto de familias de los otros tripulantes, Gopar se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata, adonde el pasado domingo debería haber llegado el submarino tras realizar un largo viaje por el Atlántico Sur.

Publicidad

La Armada comunicó que se registró un "evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona en la que el submarino argentino desapareció.

Publicidad

Lea también: Galería: La angustiosa búsqueda del submarino argentino en aguas del Atlántico

"Yo llegué (a la base) de casualidad a dejar el cartel (con un mensaje de esperanza) porque me había negado a venir por la angustia. Y cuando llegamos y alguien hizo así con la cara (negando), listo, lo primero que dije 'se murieron todos'", remarcó la mujer, quien aclaró que "tenía una mala espina" y hoy se le confirmó.

Publicidad

Autoridades castrenses pidieron "prudencia" y no se aventuraron a opinar cuál puede ser el estado de los tripulantes "hasta no tener certezas u otros indicios", ya que se va a continuar con la búsqueda de la nave, todavía desaparecida, en la que están participando hasta 13 países.

Publicidad

"No sé si van a volver sus cuerpos, y eso lo que más me duele porque no le voy a poder llevar una flor o tenerlo en casa si pensaba hacer otra cosa", añadió Gopar, madre junto a Santilli de un niño que cumplió hace unos días un año, algo que su padre no pudo ver.

No obstante, recordó cómo la última vez que se vieron se dijeron que se verían "pronto" y festejarían el cumpleaños del pequeño.

Publicidad

Crítica con las autoridades de la Armada por la "falta de información", la mujer se mostró agradecida a todos los países que están colaborando en la búsqueda del submarino.

Publicidad

"En este momento se olvidó Inglaterra de que habíamos tenido un conflicto con las Malvinas. Vinieron de todos los lados y lo agradezco de corazón", subrayó.

"Eso me da confianza, que lo salieron a buscar, pero bueno, el mar es traicionero y no se sabe que puede haber pasado", continuó, para afirmar que desconocía si el sumergible tenía una avería cuando salió a la mar.

Publicidad

El submarino ARA San Juan había partido el lunes 13 de noviembre pasado del sureño puerto de Ushuaia y se dirigía de regreso a su base, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Publicidad

El viaje, con 44 submarinistas profesionales de la Armada, tenía como cometido participar en un adiestramiento integrado con la flota de mar y las aeronaves de la dotación naval.