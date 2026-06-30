El duro golpe financiero que recibirán los colombianos que pidieron asilo en Reino Unido

Las personas que solicitaron asilo político de forma masiva en el Reino Unido enfrentarán una severa carga económica tras los nuevos anuncios del Gobierno británico. El primer ministro, Keir Starmer, confirmó que los solicitantes de asilo deberán pagar hasta 10.000 libras esterlinas (aproximadamente 13.500 dólares) una vez que comiencen a trabajar en el país.

Esta medida, incluida en el proyecto de Ley de Inmigración y Asilo, busca que los migrantes sufraguen los costos de su alojamiento y manutención generados durante el tiempo de tramitación de su estatus jurídico. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, advirtió que los afectados no serán elegibles para recibir la residencia permanente (settled status) hasta que la deuda esté cancelada en su totalidad.

Londres, Reino Unido Foto: Unsplash

El esquema financiero funcionará mediante deducciones mensuales fijas basadas en los ingresos del trabajador, un mecanismo similar al que se utiliza actualmente para el cobro de los créditos universitarios de los graduados.



¿Cómo funcionará el cobro de las 10.000 libras para los refugiados?

El nuevo plan migratorio estipula condiciones estrictas para el reembolso del dinero, afectando tanto a quienes permanezcan en territorio británico como a quienes decidan abandonarlo:



Retención de residencia: ningún adulto solicitante de asilo podrá formalizar su estatus de residente permanente sin saldar el balance completo.

ningún adulto solicitante de asilo podrá formalizar su estatus de residente permanente sin saldar el balance completo. Pago obligatorio para reingreso: aquellos migrantes a quienes se les deniegue el asilo o decidan irse del Reino Unido, quedarán registrados con la deuda y deberán pagarla por completo si desean regresar en el futuro.

aquellos migrantes a quienes se les deniegue el asilo o decidan irse del Reino Unido, quedarán registrados con la deuda y deberán pagarla por completo si desean regresar en el futuro. Umbral por definir: el Gobierno aún no determina cuál será el nivel mínimo de ingresos que disparará la obligación del pago mensual, delegando en el Ministerio del Interior la facultad de ajustar los límites para garantizar que sean "justos".

"Recibir apoyo de asilo es un derecho, pero también una responsabilidad. Una vez que las personas pueden contribuir y devolver la generosidad del pueblo británico, esperamos que lo hagan", afirmó la ministra Mahmood.