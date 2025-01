El grosero pero elogioso mensaje de Elon Musk a Trump tras conflicto con Colombia

Elon Musk, conocido por sus controvertidos comentarios en su red social X, también habló sobre el conflicto que hubo entre Colombia y Estados Unidos por las deportaciones de inmigrantes ilegales.

Musk publicó simplemente “BAMF”, una frase coloquial que, si bien es muy grosera, se utiliza en Estados Unidos para destacar las habilidades de una persona.

Publicidad

¿Qué significa BAMF?

La expresión “BAMF” es un acrónimo en inglés que significa “Badass Motherf***er”, un término coloquial que puede traducirse como “persona extremadamente impresionante, ruda o audaz”. Aunque el lenguaje es vulgar, suele emplearse en un contexto elogioso para destacar la audacia o determinación de alguien.

En este caso, Musk parece haber usado el término para referirse al presidente Donald Trump y su postura firme frente al Gobierno colombiano en el conflicto por las repatriaciones de inmigrantes.

Trino de Elon Musk sobre conflicto Colombia y Estados Unidos Foto: x @elonmusk

>>> Lea también: "Hemos superado el impase con Estados Unidos": canciller Murillo

Publicidad

Crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

El conflicto entre Estados Unidos y Colombia escaló cuando la Casa Blanca emitió un comunicado anunciando medidas severas tras la negativa inicial del presidente Gustavo Petro a aceptar dos vuelos de repatriación de inmigrantes. Las medidas incluyeron aranceles del 25 % a productos colombianos, restricciones de visados para altos funcionarios y controles reforzados en las aduanas.

Y es que el presidente Petro, inicialmente, rechazó los vuelos debido al supuesto uso de aviones militares y al hecho de que los inmigrantes serían transportados esposados. Sin embargo, después de las amenazas económicas y diplomáticas, Colombia aceptó “todos los términos” planteados por Estados Unidos.

No obstante, el comunicado de tono severo emitido por la Casa Blanca asegura que, según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo".

Publicidad

Finalmente, el Gobierno colombiano, a través del canciller Luis Gilberto Murillo, señaló que fue superado el “impasse”.