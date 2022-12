El Muro de Berlín en 20 fotos

20 of 20

El beso - La pintura mural "My God, Help Me to Survive This Deadly Love" (Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal) del pintor ruso Dmitri Vrubel, que representa el beso entre el entonces líder soviético Leonid Brezhnev (izq.) y el líder de la Alemania Oriental Erich Honecker, se proyecta en un tramo del muro de Berlín.