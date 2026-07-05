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El Salvador envía 120 especialistas más para reforzar misión humanitaria en Venezuela

Es el séptimo avión enviado por el presidente Nayib Bukele que relevará al personal más agotado tras varios días de labores.

Nayib-Bukele-AFP.jpg
Nayib Bukele
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de un séptimo avión con 120 especialistas para reforzar la misión humanitaria salvadoreña desplegada en Venezuela.

Según informó el mandatario, la decisión responde al desgaste físico de parte del personal que participa en las labores de rescate y asistencia. Los nuevos integrantes relevarán a quienes presentan mayor agotamiento, mientras que otros 180 miembros del contingente original permanecerán en el terreno.

Con este relevo, El Salvador mantendrá de forma permanente un equipo de 300 rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros especialistas, varios de ellos preparados específicamente para atender la nueva etapa de la misión.

Bukele también informó que el vuelo transporta cinco toneladas adicionales de ayuda humanitaria, entre ellas medicamentos, alimentos, insumos y equipos destinados a fortalecer las labores que continúan en la zona afectada.

El presidente aseguró que los equipos de rescate siguen trabajando "al 100%" y señaló que muchos de los especialistas que llegan en este nuevo contingente se incorporarán de inmediato a las operaciones, aunque reconoció que las tareas son cada vez más complejas.

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