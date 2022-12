El socialismo y la revolución ya murieron: exoficial cubano

“La muerte de Fidel era algo que se estaba esperando porque era una persona de noventa años y una persona bastante enferma. La poca participación pública mostraba el deterioro mental y físico de Castro, eso no significa que estuviera loco”, señaló.



Por otro lado, Eugenio se refirió a su deserción a la revolución de Fidel Castro.



“Hubo cosas que me desencantaron, una fue el fracaso de las zafras de los 10 millones en la que el empecinamiento de Castro en querer hacer una zafra imposible de hacer, todo por marcar un hito histórico, y otra fue la intervención en África, miles de cubanos fueron enviados primero a Angola y luego a Etiopía”, afirmó.



Así mismo, el exoficial se pronunció a la posible muerte de la revolución castrista de los años 60.



“Yo diría que el socialismo y la revolución en Cuba ya murió, en estos momentos en no hay socialismo. Prácticamente lo que hay en la isla es una contra revolución en el gobierno está deteniendo todas las reformas, impidiendo que las personas progresen y cerrándole el paso a todas las medidas que pudieran ayudar”, dijo.