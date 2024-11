Así titulan los medios del mundo la victoria de Donald Trump, nuevo presidente de EE.UU.

El candidato republicano, Donald Trump , se declaró este miércoles ganador de las elecciones en Estados Unidos y regresará a la Casa Blanca, luego de una reñida campaña electoral, para asumir como el presidente número 47 del país.

Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y es portada en los medios de comunicación más importantes como The New York Times, El País de España y The Washington Post.

Así titulan los diarios más importantes del mundo el triunfo de Trump



The New York Times: Donald Trump regresa al poder y marca el inicio de una nueva era de incertidumbre: Trump aprovechó el miedo a los inmigrantes y las preocupaciones económicas para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris. Su victoria marcó el advenimiento del aislacionismo, los aranceles generalizados y los ajustes de cuentas.

Trump aprovechó el miedo a los inmigrantes y las preocupaciones económicas para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris. Su victoria marcó el advenimiento del aislacionismo, los aranceles generalizados y los ajustes de cuentas. El País de España: Trump, presidente por segunda vez : El republicano se impone con claridad a Kamala Harris y volverá a la Casa Blanca cuatro años después de su tormentosa salida.

: El republicano se impone con claridad a Kamala Harris y volverá a la Casa Blanca cuatro años después de su tormentosa salida. The Washington Post: Donald Trump gana las elecciones presidenciales, derrotando a Harris y retomando la Casa Blanca : Trump logró una mayoría en el colegio electoral al mantener sus mayorías entre hombres y votantes blancos sin títulos universitarios, al tiempo que obtuvo un desempeño superior con distritos electorales demócratas históricos como los latinos y los votantes jóvenes, según encuestas preliminares a pie de urna.

Trump logró una mayoría en el colegio electoral al mantener sus mayorías entre hombres y votantes blancos sin títulos universitarios, al tiempo que obtuvo un desempeño superior con distritos electorales demócratas históricos como los latinos y los votantes jóvenes, según encuestas preliminares a pie de urna. Portada de Time: Cómo lo hizo Donald Trump, otra vez

BBC: Donald Trump arrasa en una remontada histórica

ABC: Donald Trump gana un segundo mandato en un histórico regreso a la Casa Blanca: ABC News proyecta que Trump ganará al menos 279 votos electorales.

Le Monde: Donald Trump se convierte en el 47º presidente de Estados Unidos, tras su victoria en Wisconsin; sigue las reacciones

O Globo: Donald Trump vence a Kamala Harris y regresará a la Presidencia de EE.UU. tras cuatro años de campaña.

En un país polarizado, Trump dice que gobernará para todos

Acompañado de su familia y directivos de su campaña, el expresidente aseguró desde Palm Beach que gobernará para todos y que "juntos" harán un Estados Unidos mejor.

"El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré", dijo durante un discurso de menos de media hora en el centro de convenciones de Palm Beach (en la costa este de Florida).

Publicidad

El expresidente republicano agradeció a cada uno de los miembros de su familia y a los estadounidenses en un pronunciamiento que tuvo un tono conciliador y en el que invitó a dejar "atrás las divisiones de los últimos años".

Trump celebró sus buenos resultados en estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y se preció de haber recobrado la mayoría en el Senado para los republicanos, mientras el control de la Cámara de Representantes sigue en el aire.

Publicidad

Antes de finalizar el recuento y tras conocerse algunos datos importantes sobre la tendencia de voto en todo el país, Harris decidió cancelar el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral y lo pospuso hasta este miércoles, según su campaña.