Reclamo de Trump de fraude electoral amenaza marca del Partido Republicano, dice Bolton

El presidente de EEUU, Donald Trump, al afirmar que es víctima de un fraude electoral empaña su propia imagen a expensas de la credibilidad del Partido Republicano, escribió John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un artículo de opinión el miércoles.

"Aquí está la fría realidad política: Trump está mejorando su propia marca (en su mente) mientras daña la marca republicana. El partido necesita una larga conversación interna sobre la era posterior a Trump, pero primero debe llegar allí de manera honorable", publicó Bolton en el periódico Washington Post.

Como resultado, el Partido Republicano enfrenta un dilema sobre si debe seguir "mimando" a Trump en un intento por aliviar el aguijón del rechazo y así persuadirlo para que finalmente admita la derrota y salga de la Casa Blanca con elegancia, dijo Bolton.

Cuanto más se inclinan los líderes republicanos, más cree Trump que todavía tiene el control y es menos probable que haga lo que hacen los presidentes normales: hacer un amable discurso de concesión, cooperar con el presidente electo en el proceso de transición; y validar el proceso electoral uniéndose a su sucesor en la toma de posesión del 20 de enero agregó.

Con pocas excepciones, los republicanos en el Congreso han guardado silencio durante la semana pasada mientras Trump y su campaña presentaron demandas que impugna los resultados en varios estados y ofrecieron poca evidencia para respaldar sus acusaciones de fraude, dijo Bolton.

La desventaja a corto plazo para los republicanos, según Bolton, es la amenaza de perder las dos elecciones de segunda vuelta por el Senado en el estado de Georgia (sureste), lo que le costaría al partido el control de la cámara alta del Congreso, una posibilidad si el comportamiento del presidente erosiona la confianza de los votantes en el sistema electoral.

Publicidad

Por el momento, el Partido Republicano aún no ha sufrido daños permanentes en su reputación, pero Bolton advirtió que se está acabando el tiempo para que los líderes del partido desafíen abiertamente al presidente durante sus últimos días en el cargo o se arriesguen a dañar permanentemente la marca republicana, dijo Bolton.

Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019, escribió también el libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (La habitación donde ocurrió: una memoria de la Casa Blanca), un relato contundente de su año y medio al lado del presidente.

Trump ha dicho que ganó la carrera presidencial, pero que le robaron su victoria a través de un fraude electoral masivo del que hay mucha evidencia.

En consecuencia, Trump presentó demandas impugnando los resultados de las elecciones en los tribunales.

El equipo de Trump ha presentado, solo en el estado de Michigan (noreste), 131 declaraciones juradas y 2.800 informes de irregularidades en la votación.