En el chavismo hay división para las elecciones de diciembre

La Mesa de la Unidad, donde se agrupa la oposición venezolana, no es la única que muestra sus fracturas por estos días. También hay división dentro del llamado Polo Patriótico, donde convergen los partidos que apoyan al chavismo y que decidieron por separado postular candidatos para las elecciones alegando, en algunos casos, diferencias con el Partido Socialista Unido de Venezuela.



Por ejemplo, para la Alcaldía de Caracas están postulados por el PSUV, Erika Farías, pero además hay otros candidatos de partidos más pequeños como, Eduardo Samán, Rafael Uzcátegui y Nicmer Evans, que es disidente.



Una situación que molestó al presidente Nicolás Maduro que exigió a todos los partidos que lo apoyan reunirse y ponerse de acuerdo para llevar un solo candidato a cada alcaldía del país el próximo 10 de diciembre.



“Tenemos que buscar la unión de las fuerzas revolucionarias, no podemos permitir que ningún partido ni grupo político de la revolución lance por su cuenta, en una especie de anarquía de caos las candidaturas a lo loco, (…) basta de divisionismo, basta de sectarismo, no nos confiemos”, dijo.