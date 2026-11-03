En video: mujer persiguió en moto a la supuesta amante de su esposo; la sacó a golpes

Un caso de presunta infidelidad se viralizó en redes sociales luego de que una mujer persiguiera en motocicleta a quien sería la amante de su esposo y la agrediera dentro de un mototaxi. El enfrentamiento ocurrió en Lima, Perú, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes, difundidas en redes sociales durante el pasado fin de semana, se observa a la mujer siguiendo el vehículo en el que se movilizaba la otra pasajera. La persecución habría comenzado después de que la esposa descubriera que su pareja estaba en compañía de otra mujer.

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¿Cómo ocurrió la persecución en moto en Lima?

De acuerdo con el video, la mujer que sería la amante abordó un mototaxi para alejarse del lugar. Sin embargo, la esposa del hombre, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra mujer, decidió seguirla por la capital peruana.



La persecución terminó cuando la motocicleta alcanzó el mototaxi. La mujer descendió, se quitó el casco y se acercó al vehículo para confrontar a la pasajera.

En las imágenes se observa cómo ingresa al mototaxi y comienza a golpearla. El conductor quedó en medio del enfrentamiento, mientras varios transeúntes se detuvieron a observar lo que ocurría.

#LIMA ENCONTRÓ A SU ESPOSO CON OTRA !

ESPOSA PERSIGUE A MUJER Y LA INTERCEPTA CUANDO HUÍA EN MOTOTAXI😱

Una esposa habría descubierto a su marido con otra mujer. Tras el encuentro, la mujer intentó escapar en un mototaxi, pero fue interceptada por la esposa pic.twitter.com/4mbDHfXzm1 — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) October 28, 2026

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¿Qué se sabe de la pelea por una supuesta infidelidad?

El video comenzó a circular en distintas plataformas digitales y generó comentarios de usuarios que cuestionaron la agresión y señalaron que la mujer también debía reclamarle a su pareja.

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Entre las reacciones publicadas aparecen mensajes como: “Pero te faltó pegarle al marido, pues, así no se vale” y “Para qué rebajarse, quédate en tu casa, deja de pelear por un hombre”.

Hasta el momento, no se conocen las identidades de las personas involucradas ni se ha informado oficialmente si hubo denuncias, capturas o medidas por parte de las autoridades peruanas tras el incidente.

Tampoco se han entregado detalles que permitan confirmar las circunstancias de la presunta infidelidad que habría desencadenado la persecución.