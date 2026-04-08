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Encuentran cinco cuerpos con impactos de bala en vía pública: esto se sabe

Según testigos que llegaron al sitio, todos los cuerpos presentaban impactos de bala en la cabeza y fueron lanzados uno sobre otro.

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