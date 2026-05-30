Encuentran muerta a adolescente de 14 años desaparecida hace una semana; investigan homicidio

La búsqueda de Agostina Vega terminó de la peor manera. La adolescente de 14 años, desaparecida desde el pasado 23 de mayo en la provincia argentina de Córdoba, fue hallada muerta este sábado luego de que equipos de rescate encontraran restos humanos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

El fiscal Raúl Garzón confirmó que existe un 98% de probabilidades de que los restos pertenezcan a la menor, aunque aclaró que la identificación definitiva dependerá de los resultados de las pruebas genéticas.

“Con sumo dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos que les diría que en un 98% de posibilidad sean de Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad”, declaró durante una conferencia de prensa.

Agostina Vega. Foto: Redes sociales

El hallazgo marca un giro dramático en una investigación que durante una semana mantuvo en vilo a la provincia de Córdoba y a toda Argentina. Garzón aseguró que la causa ya no se investiga como una desaparición y afirmó que “estamos frente a un homicidio”, por lo que anticipó cambios en la calificación legal del expediente.



Según explicó el fiscal, los primeros indicios forenses sugieren que la muerte habría ocurrido entre las 22:30 del sábado, día de la desaparición, y la 1 o 2 de la madrugada del domingo. De confirmarse, el crimen se habría producido apenas horas después de que la adolescente fuera vista por última vez.

Agostina salió de su casa el 23 de mayo y fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la vivienda de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que permanece detenido y es considerado el principal sospechoso del caso.

Los restos fueron encontrados tras un amplio operativo desplegado en un predio de entre 200 y 240 hectáreas, caracterizado por pastizales, lagunas, caminos de tierra y pozos de gran profundidad. Durante más de 30 horas trabajaron en la zona unos 200 efectivos policiales, bomberos, perros rastreadores, drones, kayaks y buzos.

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La investigación se centró en ese sector después de que los investigadores analizaran registros de telefonía celular, imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios incorporados al expediente. Además, Barrelier reconoció en una segunda declaración haber estado en el lugar donde finalmente fueron encontrados los restos.

“El hallazgo fue como encontrar un clavo en un pajar”, describió Garzón al referirse a las dificultades que presentaba el terreno.

La desaparición de Agostina había adquirido repercusión nacional tras la activación de la Alerta Sofía, el mecanismo de búsqueda urgente para menores cuya vida corre peligro inminente.

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Tras conocerse la noticia, decenas de vecinos se concentraron en distintos puntos de Córdoba para exigir justicia. Frente a la vivienda de la familia Vega se registraron manifestaciones de dolor e indignación, mientras la comunidad reclama el esclarecimiento total de un caso que conmocionó al país.