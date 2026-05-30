Encuentran sin vida a madre e hijo tras visitar un guía turístico: esto se sabe

La misteriosa desaparición de una mujer y su hijo de seis años terminó de la peor manera y hoy es materia de una investigación judicial que mantiene conmocionada a la opinión pública. Las autoridades capturaron al principal sospechoso del caso, un hombre que habría sido la última persona en tener contacto con las víctimas antes de que se perdiera todo rastro de ellas.

Los cuerpos de Zoila Castillo y su hijo fueron hallados en Uchiza, una localidad de la región de San Martín, en Perú. El descubrimiento provocó indignación entre familiares y habitantes del sector, quienes han pedido que el caso sea esclarecido y que los responsables respondan ante la justicia.

En medio de las investigaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la detención de Alexis Alcántara Tellería, de 42 años, señalado por las autoridades como el principal sospechoso en la desaparición y posterior muerte de madre e hijo. El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la avenida Gregorio Escobedo, en Lima, luego de que un juzgado de investigación preparatoria de Tocache emitiera una orden de captura en su contra siete días antes.

Las pesquisas indican que Alcántara Tellería, quien trabajaba como guía de turismo, mantenía una relación sentimental con Zoila Castillo. Según la información recopilada por los investigadores, la mujer viajó junto a su hijo desde Lima para encontrarse con él, siendo esta la última vez que ambos fueron vistos con vida.



Foto: Redes sociales

La alerta por la desaparición fue presentada por los familiares el pasado 16 de junio, después de que dejaran de tener noticias sobre el paradero de la mujer y el menor. Días más tarde, el hallazgo del cadáver de un niño en una zona rural encendió las alarmas de las autoridades y dio un giro decisivo a la investigación.

Las primeras diligencias revelaron que el cuerpo del menor presentaba signos de violencia. Aunque las pruebas de ADN y los exámenes forenses aún no han concluido oficialmente la identificación, familiares de las víctimas aseguraron que la ropa encontrada corresponde al niño desaparecido.

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Otro de los hallazgos que fortalecen la investigación tiene que ver con las evidencias recolectadas durante los allanamientos. Las autoridades encontraron prendas de vestir pertenecientes a Zoila Castillo dentro de la vivienda del detenido. Asimismo, fueron detectados rastros de sangre en la camioneta de Alcántara Tellería, elementos que ahora hacen parte de la carpeta investigativa.

Mientras continúan las labores de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, las autoridades buscan determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado consternación en diferentes regiones del país.