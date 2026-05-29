Hallan a padre de familia muerto en la cocina de su casa; sus hijos serían responsables

Un hombre fue hallado muerto dentro de la cocina de su vivienda luego de una violenta discusión familiar que, según testigos y allegados, terminó en una brutal golpiza propinada presuntamente por sus propios hijos.

Aunque en un principio se intentó hacer pasar el caso como un suicidio, las autoridades avanzan en una investigación por posible homicidio.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Jáuregui Martínez. El caso ocurrió en el municipio de San Francisco de los Romo, en el estado de Aguascalientes, México, y ha causado conmoción por la gravedad de las acusaciones y los videos que comenzaron a circular sobre lo sucedido dentro de la vivienda.

Según las primeras versiones, Jáuregui Martínez se disponía a llevar a su esposa, María del Rosario Morales, a un centro médico ubicado en Pabellón de Arteaga cuando uno de sus hijos llegó al inmueble y comenzó una fuerte discusión con él. Lo que inició como un intercambio de palabras terminó convirtiéndose en un enfrentamiento físico.



🚨🚨🚨-Aguascalientes-



Por el brutal asesinato a golpes de Luis Alberto Jáuregui Martínez de 47 años, al que después lo colgaron para aparentar un suicido, fueron detenidos sus 3 hijos



-Alberto, Sahira y un menor de Identidad Reservada



El brutal parricidio ocurrió en una casa… pic.twitter.com/fC8RbR2pHt — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 25, 2026

Familiares que estaban presentes aseguraron que uno de los jóvenes sometió a su padre y comenzó a golpearlo. Instantes después, otros dos hermanos se habrían unido a la agresión. Las hermanas de los señalados intentaron intervenir para detener la pelea, pero también fueron atacadas durante el altercado.

Parte de la agresión quedó registrada en video. En las imágenes, difundidas por medios mexicanos, se observa a uno de los hijos sujetando a su padre por el cuello mientras lo empuja hacia la cocina de la casa, mientras otros familiares intentaban separarlos.

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Minutos después de la pelea, Luis Alberto Jáuregui fue encontrado suspendido con una soga dentro de la cocina. Sin embargo, la familia de la víctima rechazó desde un comienzo la versión de un posible suicidio y señaló inconsistencias en el comportamiento de los hijos, quienes permanecieron dentro del inmueble y, presuntamente, no pidieron ayuda médica de inmediato.

La madre de la víctima aseguró haber presenciado la golpiza y posteriormente presentó una denuncia contra sus nietos por el delito de homicidio. En declaraciones entregadas de forma anónima al medio Imagen TV, la mujer relató el dolor que le dejó la muerte de su hijo.

“Yo no pude hacer nada. Todavía en su sepelio me acercaba y le decía: ‘hijo, perdóname’, porque yo sentía culpa de no haber podido defenderlo”, expresó.

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La mujer también reveló que Luis Alberto había tenido antecedentes relacionados con violencia y consumo de drogas, aunque aseguró que llevaba cerca de dos años rehabilitado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia. No obstante, la investigación continúa abierta para esclarecer si existió homicidio doloso calificado y establecer el grado de responsabilidad de los tres hijos señalados.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que policías municipales acudieron a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia por una riña familiar. Cuando llegaron al lugar encontraron a Jáuregui Martínez aún con signos vitales, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.