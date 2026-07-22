¿Quién era el cazatalentos de modelos que captaba víctimas para Epstein? Fue hallado muerto

Daniel Siad, cazatalentos de modelos señalado de reclutar mujeres para el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su vivienda de Colombes, al noroeste de París, informó este miércoles la Fiscalía de Nanterre.

El hombre, de 69 años, era investigado por la justicia francesa tras varias denuncias presentadas por mujeres, principalmente por presunta violación. Siad rechazaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para exponer su versión de los hechos.

El cuerpo de Siad fue encontrado el lunes en su domicilio. Ese mismo día, la justicia abrió una investigación para establecer las causas de su muerte, confirmó la Fiscalía de Nanterre, luego de una información publicada por el diario 'Le Parisien'.

Consultada por AFP, su abogada, Menya Arab-Tigrine, no respondió de inmediato.



La primera denuncia en su contra fue presentada el 10 de febrero de 2026 por la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson.

Según su testimonio, no conocía la identidad de Siad hasta que lo reconoció en los archivos desclasificados relacionados con Jeffrey Epstein, donde su nombre aparece mencionado en más de mil documentos.

En la denuncia, Karlsson aseguró que Siad la violó cuando tenía 20 años y que posteriormente la explotó sexualmente al presentarla a Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también acusó de haberla violado. Tanto Siad como Marie siempre negaron esas acusaciones.

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Karlsson y Lisa Brinkworth —quien acusa a Marie de una agresión sexual ocurrida en 1998— fundaron el colectivo Victorious Angels - WE RISE, organización que desde hace varios años denuncia casos de violencia sexual en la industria del modelaje y en el entorno de Epstein.

"Estoy en shock y muy triste por todas las víctimas. Da la impresión de que se priva a las víctimas de justicia", expresó Lisa Brinkworth, quien consideró que la historia parece repetirse.

En 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, también fue encontrado muerto. Se suicidó mientras permanecía detenido, después de haber sido imputado por violaciones a menores y acoso sexual.

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Tres años antes, en 2019, Jeffrey Epstein, detenido en Estados Unidos por explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda.

"Es devastador que las sobrevivientes del caso Brunel hayan sido primero privadas de justicia, y ahora las del caso Siad", lamentó Brinkworth.