Encuentran sin vida a una pareja de ancianos: estafador se hizo pasar por reconocido actor

El valle de Coachella Valley se convirtió en una escena de terror. Karen Whitaker, de 79 años, y su esposo, Donald Whitaker, de 80, fueron encontrados sin vida el pasado viernes en su residencia de Bermuda Dunes. Lo que en un principio parecía un trágico hallazgo dio un giro cuando las autoridades confirmaron que la pareja presentaba claros signos de heridas traumáticas, abriendo la investigación por un posible doble homicidio.

Detrás del crimen existiría una presunta manipulación y fraude. De acuerdo con lo revelado por personas cercanas a las víctimas, la tragedia estuvo precedida por una estafa en línea en la que un delincuente ganó la confianza de la adulta mayor suplantando la identidad de una estrella de Hollywood.

Así habría funcionado la estafa contra Karen Whitaker

El engaño inició de manera sutil por Facebook, cuando el delincuente contactó a Karen afirmando ser el actor Tom Selleck y asegurando conocer a una amiga de la escuela de la mujer. La relación escaló rápidamente a mensajes de texto diarios. Con el paso del tiempo, el criminal comenzó a exigir dinero mediante tarjetas de regalo con montos desde 80 dólares hasta superar sumas de 800 dólares.



La obsesión de la adulta mayor por defender a su “amigo famoso” llegó a tal punto que sus familiares destruyeron tarjetas de crédito y bloquearon cuentas bancarias, pero el engaño era tan fuerte que Karen se negaba a aceptar lo que le decían.

“Incluso tuvimos a alguien que tenía una relación con una persona que trabaja para Tom Selleck para que fuera a hablarle y le dijera: ‘Tom Selleck no hace esto’”, relató Joy Miedecke.

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Autoridades investigan posible vínculo entre la estafa y el crimen

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside mantiene hermetismo sobre el caso y no ha señalado quién sería el principal sospechoso. Sin embargo, los investigadores trabajan para determinar el vínculo entre la red de extorsión y el asesinato de la pareja de adultos mayores.

Mientras tanto, el equipo de Tom Selleck aseguró que el actor no tiene ningún conocimiento del incidente. El caso vuelve a poner sobre la mesa el grave riesgo de las estafas dirigidas contra adultos mayores.