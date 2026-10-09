"Es clara la cooperación de Farc con Maduro; tenían vuelos semanales de cocaína": abogado venezolano

En diálogo con Mañanas Blu, el abogado venezolano César Coello, exiliado en Washington desde 2018 y asistente a las audiencias judiciales contra el régimen venezolano, abordó los reveladores detalles de la más reciente actualización del proceso judicial impulsado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y la red operacional de la dictadura en Venezuela.

Un esquema de narcotráfico y protección estatal

De acuerdo con Coello, los vínculos entre el chavismo y grupos armados colombianos como las Farc y el Eln no constituyen un fenómeno reciente, sino una dinámica delictiva consolidada a lo largo de los años.

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Al evaluar las revelaciones presentadas en la acusación norteamericana, el jurista enfatizó la profundidad de la convergencia entre el Estado venezolano y las organizaciones guerrilleras.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

"Nicolás Maduro y Cilia Flores no se limitaron a que la Farc y el Eln encontraran un santuario que le sirviera de refugio en Venezuela, sino que ellos participaron de forma directa en una relación criminal de beneficio lucrativo que involucraba narcotráfico, armas, acuerdos financieros, protección militar y el uso indebido de las instituciones del Estado venezolano", afirmó Coello.



Asimismo, recordó los respaldos públicos brindados por la dictadura a los cabecillas de la guerrilla: "El 28 de julio del 2019 en pleno (...) foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro en Caracas dijo que tanto la Farc como 'Santrich' eran bienvenidas en Venezuela".

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, durante un acto en Caracas el 4 de febrero de 2025, en el que se conmemoró el 33.º aniversario del fallido golpe militar de 1992 de Hugo Chávez. El hijo de Maduro dijo a la AFP el 5 de octubre de 2026 que Flores, detenida, tiene una condición cardíaca "muy delicada" que requiere cirugía. AFP

La reunión clave de 2013 y el intercambio de armas por droga

Entre los hallazgos más contundentes señalados por la justicia estadounidense figura un encuentro de alto nivel celebrado en el año 2013. En dicha reunión participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores y los jefes guerrilleros Rodrigo Londoño ('Timochenko'), Luciano Marín ('Iván Márquez') y Seuxis Pausias Hernández ('Jesús Santrich').

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El propósito central del encuentro fue discutir una millonaria deuda que Maduro mantenía con las Farc a raíz de la asociación conjunta en actividades de narcotráfico.

Ante la falta de liquidez, la Fiscalía estadounidense alega que Maduro aceptó saldar la deuda entregando armamento pesado, explosivos y minas antipersona. Según Coello, este material bélico fue suministrado "a sabiendas que ese armamento podría fortalecer las operaciones de la guerrilla contra el Estado colombiano".

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Para el abogado, esta alianza demuestra la búsqueda de rentas ilícitas tras el colapso del aparato productivo venezolano: "Nicolás Maduro intentó hacer y lo logró por momentáneamente el sueño de Pablo Escobar. Y bueno, por lo que estamos viendo ahora, su situación ante la Corte Federal de Nueva York va a terminar de la misma forma".

Pistas clandestinas y vuelos semanales de cocaína

El jurista hizo especial énfasis en la logística operativa que mantiene activa la alianza entre el régimen y las organizaciones armadas. Las investigaciones judiciales de Estados Unidos dan cuenta de despachos constantes de estupefacientes facilitados desde territorio venezolano.

"Se verificaba semanalmente (...) transportes narcóticos que salían de pistas clandestinas que estaban controladas por el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Todo esto con la asistencia y protección de funcionarios militares y de inteligencia venezolana", detalló Coello.

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. Frente a la contundencia de los testimonios y pruebas, remarcó la solidez del expediente penal: "Es clara la cooperación, es clara la intención y creo que la justicia se está acercando tanto para el pueblo de Colombia como para el pueblo venezolano".

Cuestionamientos a la impunidad y al futuro judicial

Coello cuestionó la pasividad política frente a la presencia de grupos armados colombianos en suelo venezolano, advirtiendo que la guerrilla "convive con el Estado y a su petición secuestra y asesina colombianos y venezolanos por igual".

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Finalmente, con respecto a líderes desmovilizados como 'Timochenko', anticipó que el avance de las pruebas en Nueva York terminará exponiendo su participación en la red criminal transnacional: "Cuando se empiecen a esclarecer los hechos, que se empiecen a dar las evacuaciones de prueba, va a ser claro que él era un cómplice más".

Escuche aquí la entrevista: