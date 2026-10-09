Exdiputado Rosmit Mantilla relata las torturas bajo Maduro: “Presos amanecían bañados en sangre”

El exdiputado venezolano Rosmit Mantilla, que estuvo detenido dos años y medio en el Helicoide, describió en Mañanas Blu las torturas que, según su testimonio, presenció en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante el gobierno de Nicolás Maduro. Habló un día después de que se conociera la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que incluye relatos de torturas contra opositores venezolanos y ciudadanos estadounidenses.

Mantilla, activista por los derechos de la comunidad LGBTI, fue elegido diputado en 2015 y hoy vive exiliado en París. Dijo que recibe la acusación con alivio: “Sentimos sosiego las víctimas porque se comienza a hacer justicia con todas las atrocidades que cometió la dictadura”. Añadió que esa justicia les ha negado hasta el momento la Corte Penal Internacional, pese a años de documentación.

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Detenido sin acceso al expediente

El exlegislador relató que fue capturado el 2 de mayo de 2014 y liberado en noviembre de 2016. Según dijo, en ese tiempo nunca tuvo derecho a una audiencia justa: "Nunca tuve acceso al expediente, a las pruebas”.

Recordó que estuvo a punto de morir por una infección estomacal que obligó a operarlo de emergencia, con agentes del SEBIN dentro del quirófano tomándole fotos y grabándolo. Su libertad, precisó, fue condicionada: debía presentarse cada 15 días ante los tribunales por dos procesos y, en cada visita, los jueces le advertían que podía ser devuelto a prisión si así lo ordenaban.



Sobre el motivo de su detención, contó que el fiscal le dijo que le habían ordenado imputarle los mismos delitos que a Leopoldo López, como terrorismo, destrozo de edificio público y asociación para delinquir. Mantilla señaló que la fiscal general de entonces era Luisa Ortega Díaz.

“Eso es política de Estado”

Mantilla aclaró que él no fue torturado físicamente, sino de forma psicológica, pero dijo que sí presenció los abusos contra otros presos. Describió violaciones con objetos contundentes, electrocuciones en los genitales, personas encerradas en cajas selladas con clavos durante días y detenidos a quienes les arrancaron las uñas con alicates.

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Según su relato, ocurrían de noche: “Los sacaban de sus celdas y los torturaban toda la noche”. Por la mañana, cuando se abrían las rejas, los encontraban en el piso, “completamente medio inconscientes, otros bañados en sangre”. Calificó esas prácticas como sistemáticas: “Eso es sistemático, eso es política de Estado para el chavismo”.

Mantilla mencionó el caso de un preso común acusado del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, quien, según le contó, estuvo 14 días bajo tortura para que declarara que la derecha había ordenado el crimen.

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La Tumba, otra sede del SEBIN

El exdiputado explicó que La Tumba no estaba en el Helicoide, sino en otra sede del SEBIN en el centro de Caracas, en un edificio que había sido un banco. Según dijo, la bóveda fue convertida en siete celdas con luz blanca permanente y aire acondicionado a temperaturas que quemaban la piel. Aclaró que no estuvo recluido allí, pero que un compañero suyo, Lorenzo, le contó que los presos sabían que era de día por el ruido del metro que pasaba por encima.

El Helicoide funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y es una prisión, allí se encuentran presos políticos. Foto: AFP.

Lo que recoge la acusación en Nueva York

Durante el programa, el periodista Juan Camilo Merlano explicó que varios casos de la acusación habían sido documentados antes por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, pero que los testimonios de estadounidenses detenidos bajo el gobierno de Maduro aportan detalles nuevos. El documento identifica a tres víctimas como Víctima 7, 8 y 9. Entre los relatos figuran privación de alimentos, inyecciones que causaban convulsiones, golpizas con lesiones permanentes y descargas eléctricas. Estos testimonios son los que recoge la acusación y no han sido verificados de forma independiente por este medio.

Delcy Rodríguez y el poder en Venezuela

Mantilla señaló que, al leer la acusación, notó la ausencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, a quien atribuyó la responsabilidad del SEBIN entre 2018 y 2021, hasta que un decreto transfirió esas competencias al Ministerio del Interior. Aclaró que no coincidió con ella en su periodo de detención. “Habría que ver hasta dónde va a llegar la inmunidad que le ofrece Washington”, afirmó.

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Advirtió además que el problema no se limita a Maduro: “Ellos simplemente fueron los últimos gerentes de esa desgracia, pero fueron 27 años de monstruosidades”. Afirmó que otros señalados por violaciones de derechos humanos siguen en el poder o en libertad, entre ellos Diosdado Cabello, a quien acusó de haber practicado la desaparición forzada. Esas afirmaciones corresponden al entrevistado.

Exilio y denuncia

Mantilla salió de Venezuela en 2017 por la presión de las presentaciones semanales ante los tribunales y los rumores de una posible recaptura. Desde entonces trabaja por los presos políticos y denuncia lo ocurrido. Contó que en Europa tuvo que enfrentar el “romanticismo de la Revolución Bolivariana” y explicar que el asunto “no es un tema de izquierda y derecha, sino es un tema de derechos humanos”.

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Sobre sus excompañeros de prisión, dijo que algunos nunca superaron lo vivido y otros se dedican, como él, a contarlo. “Nuestro trabajo es contar todo lo que pasa y lo que sigue pasando en Venezuela”, concluyó.