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España cierra la frontera con Marruecos en Melilla tras crisis de migrantes

La Delegación del Gobierno pidió a la ciudadanía no acercarse al perímetro fronterizo mientras las fuerzas de seguridad controlan la situación e investigan un presunto intento de ingreso masivo.

España cierra la frontera con Marruecos en Melilla tras un incidente fronterizo
La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Foto: X @ElFarodeMelilla
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

Fuentes policiales han indicado a EFE que las Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido que intervenir para repeler intentos de entrada ilegal por la frontera de Melilla.

Tal y como ha podido observar EFE, el trasiego de patrullas policiales es constante, al paso fronterizo y también hacia otros puntos de la frontera, que también está siendo supervisada desde el aire con drones y, previamente, con helicópteros.

Al menos dos ambulancias se han trasladado hasta la frontera y permanecen en la zona de seguridad en estos momentos.

Decenas de personas permanecen con expectación en las inmediaciones del paso fronterizo, donde comparten vídeos del lado marroquí en el que se ven grupos numerosos dirigiéndose a la carrera hacia la frontera.

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Hasta la zona también se ha desplazado la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

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