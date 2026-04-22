España prohíbe productos homeopáticos por falta de evidencia; en Colombia defienden su uso médico

El Ministerio de Sanidad de España ha tomado una decisión histórica al finalizar el proceso de regularización y retirar del mercado más de 1.000 productos homeopáticos. Basándose en un informe categórico de la Agencia Española del Medicamento, el gobierno español concluyó que los efectos de estas sustancias no superan a los de un placebo y que su comercialización podría suponer un riesgo para la salud pública.



"Ni sustancia, ni eficacia": El veredicto español

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, ha sido tajante al presentar los resultados de los análisis científicos sobre estas terapias. Según García, a medida que aumenta el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía desaparece

En sus declaraciones, la ministra utilizó una analogía para explicar la alta dilución de estos productos: "Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo".

Para el gobierno español, la base de la decisión es clara: "En salud, donde hay ciencia, no mandan las creencias y en este caso la ciencia es clara".

El informe señala que la mayoría de los estudios que respaldan la homeopatía presentan una baja calidad metodológica, concluyendo que, en resumen, no hay "ni sustancia, ni explicación, ni eficacia".



La perspectiva desde Colombia: Un enfoque sistémico

Frente a esta prohibición, expertos en Colombia defienden la validez de la práctica bajo un marco regulatorio distinto. La doctora Alba Martiletti, médica y profesora con maestría en medicinas alternativas, explicó que la discrepancia nace de los métodos de evaluación. Según Martiletti, los estudios convencionales buscan un fármaco para una enfermedad con dosis fijas, mientras que la homeopatía es individualizada y sistémica.



"La forma, el marco científico de esos ensayos clínicos convencionales van por un camino de la evidencia y los estudios homeopáticos se realizan desde otro marco científico de análisis", afirmó Martiletti para explicar la "dicotomía" presentada por el ministerio español.

Además, subrayó que en Colombia esta no es una labor empírica: "No es una práctica informal en nuestro país, es una práctica legal que está integrada en el sistema de salud bajo ciertos enfoques y condiciones".



Uso complementario y regulación

En el contexto colombiano, la homeopatía se utiliza principalmente para tratar enfermedades crónicas, sirviendo a menudo como complemento de la medicina convencional. Martiletti destaca que, bajo supervisión profesional, estas terapias ayudan a modular el sistema inmunológico del paciente sin generar, por lo general, efectos adversos.

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