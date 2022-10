Esposa de Ollanta Humala niega haber recibido fondos de Odebrecht

La ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, negó hoy haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral de su marido, Ollanta Humala, para las elecciones presidenciales de 2011, en las que el líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP) salió ganador.



Heredia rechazó en un mensaje publicado en la red social Twitter las afirmaciones realizadas a la Fiscalía peruana por el ex director de Obebrecht en Perú, Jorge Barata, quien aseguró que su empresa entregó tres millones de dólares al Partido Nacionalista para apoyar la candidatura presidencial de Humala.



En su declaración ante el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, publicada este jueves en medios locales, Barata relató que parte del dinero fue entregado en persona a Heredia, mientras que otras cantidades fueron canalizadas a través de los publicistas brasileños Luis Favre y Valdemir Garreta.



La esposa de Humala también replicó en Twitter unas declaraciones de Garreta en las que igualmente negaba lo declarado por Barata, con el objetivo de restar credibilidad al ejecutivo brasileño, quien se acogió a la colaboración eficaz para facilitar las investigaciones a cambio de una reducción de la futura condena que se le impondrá.



Humala aseveró igualmente este viernes que su formación política no recibió fondos ilegales de Odebrecht y solicitó a la Fiscalía rigurosidad a la hora de tomar declaraciones al ejecutivo brasileño porque sus afirmaciones necesitan ir acompañadas con pruebas para que finalmente pueda acogerse a beneficios judiciales.



El Partido Nacionalista recordó el mismo jueves que sus declaraciones de cuentas de las campañas de 2006 y 2011 fueron auditadas por Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y recordó que recibir donaciones de empresas privadas no constituye delito.



Tanto Humala como Heredia son investigados desde antes de que saltara a la luz el caso Odebrecht por un presunto delito de lavado de activos en la financiación para las campañas electorales de 2006 y 2011.



Odebrecht admitió a la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a funcionarios peruanos por valor de 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, período que comprende los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Humala (2011-2016)