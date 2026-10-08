En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Estatuto antiterrorista
Nicolás Maduro
Nobel de Literatura
Maricarmen
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Esta es la enfermedad que tiene Christa Pike tras despertar de dos inyecciones letales

Esta es la enfermedad que tiene Christa Pike tras despertar de dos inyecciones letales

Ella permanece hospitalizada después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte
Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, desarrolló neumonía, mientras su equipo legal advirtió de que aún se desconoce el alcance de las posibles secuelas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Pike, que despertó el martes tras varios días inconsciente, desarrolló neumonía y continúa hospitalizada, aunque ya puede levantarse y caminar por su habitación, según informó su abogado Stephen Ferrell, en una declaración a medios locales, integrante de su equipo de defensa.

Últimas noticias

Trata de personas y tráfico de órganos, flagelos que se pueden evitar
Mundo

Estados Unidos mantiene reparos a Colombia por trata de personas y reclutamiento

lluvias provocan graves inundaciones en Santiago de Chile.jpg
Mundo

Graves emergencias por lluvias en Chile: aluvión arrastró autos y buses en un sector de Santiago

Publicidad

La mujer todavía presenta cierta confusión mental y, según otro de sus abogados, Randy Spivey, sus primeras palabras al despertar fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

La reclusa tiene además un coágulo sanguíneo en un brazo, no puede tragar y presenta una importante inflamación en las manos y los brazos.

Christa Pike.jpg
Christa Pike.
Foto: EFE, archivo Blu Radio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sus abogados advirtieron de que todavía no está claro cuánto podrá recuperar su movilidad y que algunos de los daños podrían ser permanentes, mientras afronta un largo proceso de recuperación.

Publicidad

Un tribunal de Tennessee ordenó esta semana al Departamento de Correcciones preservar las pruebas relacionadas con el intento de ejecución, incluidos los fármacos, las vías intravenosas y otros materiales empleados durante el procedimiento.

Los abogados de Pike sostienen que una de las vías pudo haber fallado y que el pentobarbital pudo haberse filtrado fuera de la vena, una hipótesis que deberá determinarse mediante la investigación.

Publicidad

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece hospitalizada después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 a raíz del incidente y el estado aún no ha aclarado si solicitará una nueva orden de ejecución.

Relacionados

Pena de muerte

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad