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Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos anuncia bloqueo marítimo total a puertos de Irán desde este lunes

Estados Unidos anuncia bloqueo marítimo total a puertos de Irán desde este lunes

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

Bandera de Estados Unidos e Irán
Bandera de Estados Unidos e Irán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de abr, 2026

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