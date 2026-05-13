Estados Unidos le quitará de por vida la visa americana por hacer este tipo de compras

Una práctica muy común entre viajeros que visitan Estados Unidos podría terminar en un problema migratorio de gran magnitud. Las autoridades estadounidenses lanzaron una alerta por el aumento de personas que ingresan al país con visa de turista y realizan compras en outlets y centros comerciales para luego revender esos productos en su país de origen.

De acuerdo con lo señalado por el Departamento de Estado y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), esta conducta podría interpretarse como una actividad comercial no autorizada bajo la visa B1/B2, lo que abriría la puerta a sanciones severas, entre ellas la cancelación inmediata del documento, deportación e incluso la prohibición definitiva para volver a obtener la visa.



Compras en outlets de Estados Unidos podrían quitarle la visa

Las autoridades migratorias explicaron que la visa de turista es un documento exclusivo para actividades recreativas, visitas familiares, turismo o tratamientos médicos temporales. Sin embargo, no autoriza desarrollar negocios ni generar ingresos, actividades que están expresamente prohibidas.

Por ello, la atención se centra en personas que viajan varias veces al año y regresan con grandes cantidades de ropa, zapatos, bolsos o artículos electrónicos. Si bien puede ser normal aprovechar descuentos en outlets, estas conductas terminan convirtiéndose en señales de alerta para las autoridades migratorias.

Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

Entre los aspectos que revisan las autoridades están:



Cantidades excesivas de productos iguales.

Equipaje demasiado cargado para un viaje corto.

Compras frecuentes en diferentes visitas.

Facturas con montos elevados difíciles de justificar para uso personal.

Inconsistencias al explicar el destino de la mercancía.

En estos casos, no hace falta que exista una venta comprobada. Solo con el análisis del comportamiento de compra y el contexto del viaje, los agentes pueden presumir que existe una intención comercial.



Visa de turista en Estados Unidos no permite actividades comerciales

Ante estas medidas, las autoridades migratorias recordaron que la visa B1/B2 tiene varias restricciones y que cualquier incumplimiento puede generar sanciones inmediatas.

Además de las compras para reventa, el Gobierno de Estados Unidos también prohíbe trabajar de manera remunerada, incluso de forma informal o remota para empresas extranjeras mientras la persona se encuentre en territorio estadounidense.

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Sumado a ello, la visa B1/B2 no permite estudiar en instituciones formales, trabajar como periodista acreditado, integrar tripulaciones de transporte ni intentar adelantar procesos migratorios permanentes usando una visa de turista.

El Departamento de Estado y el ICE reforzaron los protocolos de vigilancia en aeropuertos y puntos fronterizos para identificar este tipo de casos.

Eso sí, las autoridades aclararon que no existe un número exacto de artículos permitidos o prohibidos. Sin embargo, la evaluación depende de la frecuencia de los viajes y del comportamiento de los viajeros.

